Ajax-transfer steeds dichterbij: 'Verschil tussen vraag en aanbod gehalveerd'

Het vertrek van bij Ajax komt steeds dichterbij, zo meldt Gianluca Di Marzio. De onderhandelingen met AS Roma over de rechtsback zijn volgens de Italiaanse transferjournalist woensdagavond in een stroomversnelling geraakt, waarbij het verschil tussen de vraagprijs van de Amsterdammers en het bedrag dat de Romeinen willen betalen inmiddels gehalveerd zou zijn.

Hoewel Di Marzio geen exacte bedragen noemt, schrijft de Italiaan op zijn website dat tussen vraag en aanbod tot voor kort nog een gat van vier miljoen euro zat. Dat is inmiddels teruggebracht tot twee miljoen euro, waarmee de twee partijen elkaar dus een stuk zouden zijn genaderd. De journalist meldt dat een deal op korte termijn al beklonken zou kunnen worden: "De intentie is om de operatie de komende 48 uur af te ronden."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nóg een concurrent voor Ajax in strijd om Moro: 'Regerend landskampioen bereidt bod voor'

Als dat lukt, dan heeft Rensch zijn laatste wedstrijd voor Ajax inmiddels gespeeld. De rechtsback stond dinsdagavond 90 minuten binnen de lijnen in het bekerduel bij AZ, waarin de Amsterdammers met 2-0 ten onder gingen. Rensch beschikt bij Ajax over een contract dat komende zomer afloopt. Voor technisch directeur Alex Kroes is de keuze dus heel simpel: of de verdediger wordt deze winter verkocht, of hij loopt over een paar maanden gratis de deur uit.

'Ajax heeft opvolger Rensch al in het vizier'

Mocht Rensch daadwerkelijk vertrekken, dan is de kans volgens verschillende media - waaronder Voetbal International - groot dat een oude bekende zijn plek gaat opvullen. Ajax zou namelijk van zins zijn om Youri Regeer (21) na anderhalf jaar terug te halen van FC Twente. De bij Ajax opgeleide speler, die zowel rechts achterin als op het middenveld uit de voeten kan, werd in de zomer van 2023 voor zo'n negen ton aan de Tukkers verkocht. Daarbij is een terugkoopclausule van vijf miljoen euro overeengekomen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten waarschuwt Kroes: ‘Hij zit alleen voor de poen bij Ajax, geef hem een draai om z’n oren!’

Marco van Basten vindt de uitspraken van Guido Albers over Ajax-speler Kenneth Taylor erg opmerkelijk.