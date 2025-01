'Kroes zeer gecharmeerd van twee oud-Ajacieden, die deze zomer gratis op te pikken zijn'

De kans is zeer groot dat aan het einde van deze transferwindow niet meer deel uitmaakt van de selectie van Ajax. De rechtsback lijkt naar AS Roma te vertrekken, waardoor de Amsterdammers op zoeken moeten naar een opvolger. Volgens Mike Verweij kijkt technisch directeur naar vier verschillende opties.

Eerder op donderdag werd al duidelijk dat Ajax interesse heeft in Georgios Vagiannidis. De 23-jarige speler van Panathinaikos zou een zeer belangrijke kandidaat zijn voor een transfer in de komende weken. Mocht dat niet lukken, kijken de Amsterdammers ook naar een potentiële terugkeer van Youri Regeer. Door een terugkoopclausule kan die speler voor vijf miljoen worden teruggehaald van FC Twente.

Nu blijkt de lijst met opvolgers van Rensch uit meer spelers te staan. Dat weet Verweij van De Telegraaf. Zo genieten ook Sael Kumbedi en Mattia Mannini interesse van Ajax. Kumbedi is een 19-jarige Fransman, die bij Olympique Lyon onder contract staat. Hij speelde al 40 wedstrijden in de Ligue 1 en leverde daarbij vier assists af. Vorig seizoen werd Kumbedi regelmatig ingezet, dit seizoen staat de teller pas op 3 Ligue 1-wedstrijden. Volgens Verweij is deze rechtsback al door Ajax gepolst.

Mannini is een jeugdspeler bij AS Roma, de club waarmee Kroes en de zijnen dus onderhandelt over de transfersom van Rensch. De Italiaan heeft zijn Serie A-debuut nog niet gemaakt voor de Romeinen, maar is ook een jaar jonger dan Kumbedi (18 jaar). Bij de clubleiding van Ajax is er echter twijfel of Mannini direct het niveau aan zou kunnen.

Terugkeer oud-Ajacieden?

Anton Gaaei, nu de voornaamste concurrent van Rensch, mag deze zomer vertrekken. Dan moet Ajax opnieuw op zoek naar een rechtsback. Kroes heeft daarvoor twee favorieten: Joël Veltman en Kenny Tete. Beide spelers speelden eerder al in Amsterdam en hun contracten lopen komende zomer af. Veltman (Brighton & Hove Albion) is echter alweer 33 jaar, terwijl Tete in oktober 30 wordt. Qua ervaring zouden zij wel wat kunnen toevoegen aan de selectie van Francesco Farioli; beide spelers hebben jarenlang laten zien het Premier League-niveau goed aan te kunnen.

