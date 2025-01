Ajax aast op Griekse rechtsback als opvolger van Devyne Rensch

Hoewel Devyne Rensch nog niet vertrokken is bij Ajax, zijn de Amsterdammers al druk bezig met zijn opvolging. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International maakt Ajax werk van de Griek . De 23-jarige rechtsachter staat momenteel onder contract bij Panathinaikos.

De transfer van Rensch naar AS Roma is nog altijd niet rond, maar technisch directeur Alex Kroes is al druk bezig met de opvolging van de zeventienvoudig international van Jong Oranje. Daarbij richt de club de pijlen op Vagiannidis. De Amsterdammers zullen nog wel tot een akkoord moeten komen met zijn Griekse broodheer Panathinaikos.

Volgens Van Duijn gaat het voor Ajax een 'lastige deal' worden, maar gaat Ajax er vol voor om de deal rond te krijgen. Vagiannidis is een jeugdproduct van Panathinaikos en maakte in de zomer van 2020 de overstap naar Internazionale. De Italiaanse topclub verhuurde hem direct aan het Belgische Sint-Truiden. Sinds 2022 is Vagiannidis weer terug bij Panathinaikos.

Bij de Griekse topclub heeft Vagiannidis nog een contract tot medio 2028. Eerder deze zomer deed de 23-jarige vleugelverdediger 52 minuten mee in het tweeluik tegen Ajax in de voorronde van de Europa League. Ajax is er alles aangelegen om de deal zo snel mogelijk af te ronden.

Vagiannidis topkandidaat, Regeer ook nog steeds een optie

Youri Regeer is ook nog altijd een optie voor Ajax, maar Vagiannidis is momenteel de hoogste prioriteit. Mocht technisch directeur Alex Kroes het niet voor elkaar krijgen om de Griek op te pikken, dan bestaat de kans dat er wordt doorgeschakeld naar Regeer. Ajax verkocht de middenvelder annex rechtsback in de zomer van 2023 voor zo'n 900.000 euro aan FC Twente. De Amsterdammers wisten hierbij een terugkoopclausule te bedingen. Naar verluidt bedraagt deze zo'n vijf miljoen euro.

