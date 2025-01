Ajax verlost van peperdure miskoop: verhuur met optie tot koop

Gastón Avila vertrekt op huurbasis naar het Braziliaanse Fortaleza EC, zo bevestigt Ajax via de officiële kanalen. De Argentijnse verdediger tot het einde van dit kalenderjaar verhuurd. De Brazilianen hebben een optie tot koop bedongen in de transfer.

Ávila (23) was in de wilde transferzomer van 2023 één van de twaalf aankopen die door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax werden gehaald. De Amsterdammers telden maar liefst 12,5 miljoen euro neer om de verdediger over te nemen van het Belgische Royal Antwerp FC. Een succes zou Ávila in Amsterdam echter niet worden.

In zijn debuutjaar speelde Ávila, mede door een blessure, slechts acht wedstrijden voor Ajax. Vorig jaar liep de Argentijnse linksachter een zware knieblessure op, waardoor hij lang uit de roulatie was. Op 2 januari van dit jaar meldde Ávila zich voor het eerst weer bij de training van de A-selectie van Francesco Farioli, maar van een rentree op het veld bij Ajax gaat het niet komen.

Ajax wil ruimte creëren in selectie

Met het verhuren van Ávila hoopt Ajax ruimte te maken om de selectie deze transferwindow nog te versterken met de vurig gewenste buitenspeler. "Het is bekend dat wij ruimte willen creëren in de selectie en vanwege de concurrentie op zijn positie, hebben we in goed overleg besloten hem nu te verhuren", laat technisch directeur Alex Kroes weten. "De Zuid-Amerikaanse club biedt Gaston niet alleen de kans op wedstrijdritme en speelminuten, maar brengt hem ook dichter bij zijn roots. Dit tezamen brengt hem hopelijk weer op zijn oude niveau. Wij hebben Gaston veel succes gewenst bij zijn nieuwe uitdaging in Brazilië!’’

Ajax, Gaston Avila, and @FortalezaEC have reached an agreement for the defender’s loan move to the Brazilian club.



Good luck, Gaston! 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2025

