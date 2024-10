Tsjechische journalist doet onthulling over Feyenoord-trainer Brian Priske

Feyenoord-trainer Brian Priske krijgt bijval vanuit Tsjechië. De Tsjechische journalist Vladimir Grebennikov van 02 TV Sport is van mening dat de Deense oefenmeester, die uiteindelijk uiterst succesvol was bij Sparta Praag, langer de tijd moet krijgen van Feyenoord.

De Rotterdammers kennen onder leiding van Priske een moeizame start van het seizoen. Na acht speelronden (Feyenoord moet nog een inhaalwedstrijd tegen Ajax spelen) is de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen terug te vinden op een zesde plaats met dertien punten. Wel ging de ploeg met een goed gevoel de interlandperiode in door overwinningen op Girona (2-3) en FC Twente (2-1).

De beginperiode van Priske bij Feyenoord heeft volgens Grebennikov veel overeenkomsten met de start bij Sparta Praag. “Het was moeilijk voor hem op het begin. In zijn beginperiode werd er een aantal keer gelijkgespeeld, terwijl het systeem ook niet werkte. Er was geen goede relatie met de fans. Hij moest zich aanpassen”, aldus de Tsjechische journalist tegenover ESPN.

Volgens Grebennikov was de 4-0 nederlaag van Sparta Praag tegen concurrent Slavia Praag het omslagpunt voor Priske. “Hij veranderde de formatie”, vertelt de journalist. “Hij ging met drie centrale verdedigers spelen en ze begonnen te winnen. De spelers begrepen zijn persoonlijkheid en speelstijl beter en begonnen te geloven in het systeem. Dat was de reden dat alles veranderde. Daarna gingen de fans nog meer achter de club staan. Ze gingen Priske aardig vinden als persoon.”

Priske begon bij Feyenoord in een 3-4-3-formatie, maar ging al snel terug naar het 4-3-3 dat ook onder Arne Slot werd gespeeld. Volgens Grebennikov is dat geen teken van zwakte. “Ik vind het juist erg goed aan hem dat hij zich kan aanpassen aan de omstandigheden. Veel coaches hebben een groot ego en willen per se in hun eigen stijl of formatie spelen. Ik vond het mooi dat hij zich kon aanpassen en zijn filosofie wilde veranderen.”

De veelbesproken huddle van Priske

Ook van de veelbesproken huddle stapte Priske bij Feyenoord af. In Tsjechië begreep men in eerste instantie ook niets van de huddle. “Als iets nieuw is denken mensen: zal dit goed zijn of slecht? Mensen waren sceptisch in het begin”, blikt de journalist terug. “Het was raar en we zijn het niet gewend in Tsjechië. Het was moeilijk voor ons om het te begrijpen.”

Grebennikov concludeert dat ook in Tsjechië het vergrootglas erop kwam na wat mindere prestaties. “Ze speelden een paar keer gelijk, dus mensen gingen opeens op die huddle letten en er grapjes over maken. Mensen zeiden: wat doet hij nou? Doet hij dit alleen voor de camera’s? Wat gebeurt hier? Maar toen ze gingen winnen, zei iedereen van: oké, dit is zijn stijl."

Priske moet de kans krijgen

Uiteindelijk kan Priske succesvol worden bij Feyenoord, zo verwacht de Tsjechische journalist. “Ze moeten hem de kans geven om zichzelf te bewijzen. Sparta Praag gaf hem de kans en ze hielden het vertrouwen in hem, ook toen het niet goed ging. Ze zijn twee keer kampioen geworden in twee jaar en hebben ook nog de beker gewonnen. Dus het was een goede beslissing om hem te blijven steunen”, besluit Grebennikov.

