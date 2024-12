Slot gaat aan kop met kerst: ‘Het geloof groeit bij de fans van Liverpool’

Het Liverpool van Arne Slot haalde zondagavond hard uit op bezoek bij Tottenham Hotspur (3-6). The Reds stonden na ongeveer een uur spelen met 1-5 voor en waren in de slotfase nog genadig voor de Londenaren. Desondanks smult de Engelse pers van de koploper onder Slot.

De BBC zag Liverpool een ‘genadeloos pak slaag’ geven aan Tottenham. “Nadat Liverpool puntverlies leed in de laatste twee Premier League-wedstrijden, was dit een overtuigende manier om weer te winnen. Hiermee laten ze weer zien dat ze het te kloppen team zijn in de titelstrijd.” Dat hebben de fans ook door. “Ze gaven hun team een daverend applaus na het laatste fluitsignaal. Het geloof groeit dat de Premier League-titel terugkeert naar Anfield aan het einde van het seizoen.”

The Daily Mail is het ermee eens dat Liverpool de ‘te kloppen ploeg’ is. “Slots Liverpool staat bovenaan in de Premier League met kerst en dat is terecht”, leest het. “Ze waren weer magnifiek. Hongerig, klinisch en overlopend van feestelijke hartstocht. Wat een gezicht was het aan de bal. Het was de mannen tegen de jongens. Verwarde en gedesoriënteerde jongens.” Met name de buitenspelers, Mohamed Salah en Luis Diaz, speelden de jonge Archie Gray helemaal zoek en kunnen op complimenten rekenen. “Als hij op eerste kerstdag wakker wordt en nog steeds duizelig is, weet hij door wie het komt.”

Liverpool miste veel grote kansen

“Liverpool vergroot het gat bovenin de Premier League naar vier punten met de volgende vertoning van meedogenloosheid onder Arne Slot”, schrijft The Guardian. “Telkens weer sneed Liverpool door Tottenham heen en een opvallend detail aan het einde van een wilde middag was de hoeveelheid grote gemiste kansen.” De score had wat de krant betreft nog wel hoger kunnen uitvallen. “Dit was een van de meest dominante prestaties onder Slot. De druk van Liverpool was moordend. Wanneer een speler van Tottenham de bal had, voelde hij gelijk de hete adem van een tegenstander in de nek.”

