Mario Been speculeert welke speler Arne Slot wil ophalen bij Feyenoord

Mario Been speculeert zondagmiddag dat Arne Slot zich weleens bij Feyenoord zou kunnen melden voor . De Slowaakse verdediger wordt de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Juventus, maar Been denkt dat een hereniging met zijn vorige Feyenoord-trainer ook weleens aan de orde zou kunnen komen.

Hancko is bezig aan zijn derde seizoen in Rotterdam-Zuid en heeft zijn contract vorig jaar tussentijds verlengd tot medio 2028. Dat neemt niet weg dat de veelzijdige verdediger - die zowel centraal als op de linksbackpositie uit de voeten kan - afgelopen zomer veelvuldig aan Atético Madrid werd gelinkt en deze weken opnieuw onderwerp van gesprek is.

In de nabeschouwing bij ESPN op de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (3-0) zegt Been dat het voor Feyenoord niet te hopen is dat Hancko deze winter al vertrekt: "Je hebt niet of nauwelijks nog mogelijkheden om wat anders te halen", stipt de oud-speler én trainer van de Stadionclub aan. Been gelooft Hancko echter wel op zijn woord als de Slowaak zegt nog nooit met Juventus te hebben gesproken: "Er staan wel meer van dat soort dingen in La Gazzetta dello Sport. Maar dat er naar hem gekeken wordt, dat begrijp ik wel. Hij heeft tot nu toe nog geen minuut gemist en laat bij Feyenoord zien van ongekende waarde te zijn."

Been ziet geen speler bij Feyenoord die Hancko kan vervangen

In de huidige selectie heeft Feyenoord bovendien geen adequate vervanger voor Hancko rondlopen, zo vindt Been: "Facundo González is zeker nog niet goed genoeg. En Thomas Beelen heeft z'n momenten die heel goed zijn maar ook momenten waarop we denken dat hij er nog niet klaar voor is. Dus ik hoop voor Feyenoord dat hij in ieder geval het seizoen af kan maken, dan krijgt Feyenoord de tijd om op zoek te gaan naar een eventuele vervanger. Ook met het oog op Trauner, waarvan je ook een klein beetje ziet dat hij in een mindere fase zit."

Been schat de waarde van Hancko op zo'n 35 tot 40 miljoen euro: "Dat lijkt me voor zo'n speler niet al te veel", denkt de analist. Been oppert Liverpool als mogelijke nieuwe werkgever voor de Slowaak: "Arne Slot, waarmee hij gewerkt heeft? Het is wél een jongen die natuurlijk twee posities kan invullen." Marciano Vink verwacht het echter niet: "Daar hebben ze Andy Robertson, Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté... ze hebben denk ik wel genoeg." Jan-Joost van Gangelen stipt aan dat Slot vaak heeft laten weten 'niet per se' spelers van Feyenoord te willen halen. "Nee, ik denk dat hij dat ook wel goed doet. Maar dit is denk ik wel een uitzonderlijke speler", besluit Been.

