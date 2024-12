Slot raakt zeer emotionele snaar bij Feyenoord-fans in Glazen Huis van 3FM Serious Request

Arne Slot heeft maandag (nogmaals) de harten van Het Legioen veroverd. De voormalig succestrainer van Feyenoord maakte zijn opwachting bij het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Na zijn telefoongesprek vroeg hij een voor Feyenoord zeer speciaal nummer aan.

Slot won in 2022/23 het kampioenschap bij Feyenoord, won de KNVB Beker in 2023/24 en bereikte de finale van de Conference League in 2021/22. Mede dankzij deze fantastische prestaties stelde Liverpool de Nederlander afgelopen zomer aan als opvolger van Jürgen Klopp. Ook in Engeland doet Slot het vooralsnog uitstekend: hij staat in zowel de Premier League als de Champions League bovenaan met Liverpool.

Slot raakt emotionele snaar bij Feyenoord-fans tijdens Glazen Huis

De wederzijdse liefde tussen Feyenoord en Slot is nog allesbehalve vergaan, zo bleek maandagmiddag bij het Glazen Huis van 3FM Serious Request. De oefenmeester van Liverpool mocht een plaatje aanvragen en koos voor Nobody Said It Was Easy – Evil Activities. Dit nummer is zeer populair in De Kuip en werd de afgelopen jaren gezongen door de supporters. Slot draagt het lied op aan de mooie herinneringen die hij bewaart uit zijn tijd bij Feyenoord.

Sophie Hijlkema heet de oefenmeester welkom, maar moet Slot direct mededelen dat ze geen kennis heeft van voetbal. Barend van Deelen is daarom de gespreksleider. “Als Barend verstand heeft van voetbal, ga ik er vanuit dat hij fan is van Feyenoord”, reageert Slot. Van Deelen is echter fan van Ajax. “Maar het is heel mooi om jou als voetballiefhebber te volgen. Je gaat nu gewoon kampioen worden met een van de grootste clubs ter wereld”, zegt de radio-dj. “Nou, daar moet nog heel wat voor gebeuren, maar we staan er goed voor”, aldus Slot.

3FM Serious Request haalt met het Glazen Huis geld op voor Metakids. “Ik heb een gesigneerd Liverpool-shirt aangeboden, met alle handtekeningen van spelers en van mij. Daar wordt op dit moment op geboden”, gaat Slot verder. Vervolgens komt het moment dat hij een nummer mag aanvragen: “Aan het einde van het jaar kijk je altijd terug naar wat je allemaal hebt gehad. Ik heb drie fantastische seizoenen gehad bij Feyenoord, dus ik vond het gepast om een liedje te kiezen dat altijd bij Feyenoord werd gedraaid voordat we naar binnen gingen”, sluit hij af.

