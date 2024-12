‘Galatasaray zet heel hoog in en wil Slot beroven van sterspeler’

moet komende winter de overstap maken naar Galatasaray, zo weet TuttoMercato. De Turken hebben al een plan klaarliggen om de Nederlander, die komende zomer uit zijn contract loopt bij Liverpool, transfervrij in te lijven. Nu moet dit plan naar voren worden gehaald en in januari ten uitvoer worden gebracht.

Van Dijk beschikt bij Liverpool over een aflopend contract. Hoewel de aanvoerder van de ploeg van Arne Slot volgens verschillende media al dicht bij een nieuwe overeenkomst is geweest, heeft hij nog altijd niet zijn handtekening op papier gezet. Zolang een verlenging niet officieel is, zullen er kapers op de kust zijn die de verdediger komende zomer gratis op willen pikken.

Een van die kapers is Galatasaray. De Turkse topclub stuntte afgelopen zomer al door Victor Osimhen voor een seizoen te huren van Napoli. Dat moet opvolging gaan krijgen met de komst van Van Dijk. Volgens TuttoMercato heeft Galatasaray al een plan klaarliggen om de 78-voudig international komende zomer transfervrij naar Istanbul te halen. Nu hoopt de club de transfer al in januari te kunnen afronden, waarbij er vermoedelijk een transfersom betaald moet worden.

Van Dijk lijkt moeilijk haalbaar

Toch lijkt de kans aannemelijk dat Van Dijk bij Liverpool gaat bijtekenen. Onlangs maakte de Nederlander nog maar eens duidelijk dat hij goed op zijn plek zit op Anfield en heel erg van de club houdt. Mocht de komst van de aanvoerder van Liverpool niet haalbaar zijn, ziet Galatasaray in Milan Skriniar een goed alternatief.

