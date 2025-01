Spectaculaire kraker tussen Liverpool en Manchester United eindigt onbeslist

Liverpool heeft zondagavond gelijk gespeeld tegen Manchester United. In een, na rust, spectaculaire Northwest Derby maakten The Reds uit Liverpool een achterstand goed, maar gaven die ook weer weg: 2-2. Lisandro Martínez zette United vlak na rust met een fraaie goal op voorsprong, maar Cody Gakpo maakte al snel de gelijkmaker. Daarna profiteerde via een penalty van een ongelukkige handsbal van Matthijs de Ligt, maar tekende Amad Diallo voor de gelijkmaker.

Trainer Rúben Amorim greep in naar aanleiding van de nederlaag tegen Newcastle United van afgelopen zondag (0-2). Joshua Zirkzee, die tegen Newcastle al na een klein half uur naar de kant werd gehaald, moest plaats maken voor de weer beschikbare aanvoerder Bruno Fernandes. Ook Christian Eriksen en Casemiro verloren hun basisplaats. De Ligt was wel opgenomen in de basiself. Bij Liverpool stonden zoals gebruikelijk Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Gakpo aan de aftrap. Ibrahima Konaté, net hersteld van een blessure, verving de geblesseerde Joe Gomez als partner van de Oranje-aanvoerder in het hart van de verdediging.

De eerste helft kenmerkte zich als een echte derby met veel strijd, spanning en matig voetbal. Beide teams hadden moeite om kansen te creëren. De twee beste kansen waren voor Alexis Mac Allister en Rasmus Højlund, maar beide spelers faalden oog in oog met de keeper.

Fraai doelpunt Gakpo

In de 52e minuut brak Martínez de wedstrijd open met een fraaie goal. Fernandes dribbelde naar binnen en zette Martínez met een fraaie steekbal alleen voor Alisson Becker. De Argentijn haalde links van het doel vernietigend uit en schoot via de onderkant van de laat raak: 0-1. Zeven minuten later kwam Liverpool al weer op gelijke hoogte. Gakpo dribbelde naar binnen, kapte De Ligt uit en schoot prachtig raak hoog in de verre hoek: 1-1.

De Ligt veroorzaakt penalty

In de 69e minuut veroorzaakte De Ligt op een ongelukkige manier een penalty. De bal werd vlak voor zijn gezicht van richting verandert en in een soort schrikreactie ging de arm van De Ligt omhoog en tegen de bal aan. Na het checken van het scherm door de scheidsrechter nam Salah plaats achter de bal en de Egyptenaar faalde niet: 2-1. In de 80e minuut verraste Manchester United door de gelijkmaker te maken. De ingevallen Alejandro Garnacho mocht de de bal terug leggen op Diallo, die laag in de verre hoek raak schoot: 2-2. Daarna kregen beide teams nog mogelijkheden om de winnende te maken, maar hielden de keepers hun teams op de been. In de laatste seconde kon Harry Maguire de winnende maken na voorbereidend werk van invaller Zirkzee, maar voor open doel schoot hij de bal hoog over.

Door het resultaat behoudt Liverpool de koppositie. Het gat met nummer twee Arsenal is nu zes punten, waar Liverpool nog een wedstrijd tegoed heeft. De komende twee wedstrijden van de ploeg van Arne Slot staan in het teken van bekervoetbal. Woensdag speel Liverpool de eerste van twee wedstrijden in de halve finale van de League Cup, thuis tegen Tottenham Hotspur. De zaterdag erna ontvangt de koploper van de Premier League de nummer negentien van League Two, Accrington Stanley. Manchester United is uitgespeeld in de League Cup en gaat zaterdag op bezoek bij Arsenal in de derde ronde van de FA Cup.

Verdiende een van beide ploegen de winst? Laden... 36.5% Ja, Liverpool 12.4% Ja, Manchester United 51.1% Nee, het gelijkspel is terecht 137 stemmen

