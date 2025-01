Mohamed Salah baart opzien met fotokeuze na Liverpool - Manchester United

maakte zondagavond in de kraker tegen Manchester United zijn achttiende treffer van dit seizoen in de Premier League, maar kon daarmee niet voorkomen dat Liverpool twee punten liet liggen. De Egyptenaar staat niet alleen dankzij zijn prestaties, maar ook door zijn aflopende contract in het middelpunt van de belangstelling. Dat laatste geldt ook voor en . Plaatst Salah een hint op social media?

Liverpool is bezig aan geweldig seizoen. De formatie van coach Arne Slot gaat aan de leiding in de Premier League en heeft, met één wedstrijd minder gespeeld, al zes punten meer dan de eerste achtervolger. Liverpool bezet ook in de competitiefase van de Champions League de koppositie. De uitstekende prestaties komen voor een belangrijk deel op het conto van Salah. De rechtsbuiten maakte tegen Manchester United vanaf de stip zijn 21e treffer in alle competities, terwijl hij ook al zeventien assists op zijn naam heeft staan.

Maar Salah vormt ook reden tot zorg bij Liverpool. De Egyptenaar is in het bezit van een aflopend contract en het heeft er op dit moment alle schijn van dat hij over een paar maanden gratis de deur uitloopt. Hij hintte enkele dagen geleden bij Sky Sports nog nadrukkelijk op een vertrek aan het einde van dit seizoen. De aanvaller is niet de enige wiens aflopend contract de gemoederen bezighoudt. Dat geldt ook voor Van Dijk en Alexander-Arnold. Vooral laatstgenoemde is hét onderwerp van gesprek. Hij wordt al tijden nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Alexander-Arnold maakte tegen Manchester United echter een zeer zwakke indruk, waardoor hij nu ook het mikpunt van kritiek is geworden.

Wat Salah met zijn post op social media wil zeggen, weet natuurlijk alleen Salah zelf. Misschien bedoelt hij er wel helemaal niets mee, maar de foto waarop ook Alexander-Arnold en Van Dijk te zien zijn, leidt natuurlijk tot veel reacties. Zo heeft iemand al zitten fotoshoppen met de afbeelding en na Van Dijk en Alexander-Arnold óók Salah gewist. “We willen niet dat dit gebeurt”, zo luidt de tekst bij de afbeeldingen. Salah vertelde in hetzelfde interview met Sky Sports dat hij dit seizoen graag kampioen wordt met Liverpool. Hij won in 2020 al de landstitel met The Reds, maar vanwege de COVID-19-uitbraak vond de huldiging destijds plaats op een leeg Anfield. Liverpool en Salah zijn, ondanks het puntenverlies tegen Manchester United, hard op weg zich opnieuw te kronen tot de beste van Engeland.

