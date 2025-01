Twee oud-spelers van Liverpool raken met elkaar in de clinch over Alexander-Arnold

blijft de gemoederen bezighouden bij Liverpool. De rechtsback speelt al jaren op Anfield, maar is in het bezit van een aflopend contract en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Liverpool heeft Alexander-Arnold naar verluidt een zeer lucratief voorstel gedaan om bij te tekenen, maar het is nog zeer de vraag of dat gaat gebeuren. Jamie Carragher en Daniel Sturridge discussieerden zondag na afloop van Liverpool - Manchester United (2-2) er flink op los over de toekomst van de Engels international.

Alexander-Arnold loopt over een paar maanden uit zijn contract en er heerst veel onduidelijkheid over waar zijn toekomst ligt. Liverpool wil hem graag binnenboord houden en heeft hem naar verluidt een voorstel gedaan voor een vijfjarig contract ter waarde van omgerekend bijna 94 miljoen euro. Hij zou bij Real Madrid een soortgelijk bedrag kunnen verdienen, maar kan bij een overgang naar de Spaanse grootmacht ook rekenen op een flinke tekenbonus. De Madrilenen deden onlangs al een poging om Alexander-Arnold deze maand al binnen te kunnen halen, maar Liverpool is niet bereid mee te werken aan een tussentijdse transfer.

Flinke discussie tussen Carragher en Sturridge

De toekomst van Alexander-Arnold is in ieder geval voer voor discussie. Dat is er na zijn zwakke optreden tegen Manchester United niet minder op geworden. “Soms is er frustratie bij Liverpool-supporters dat hij gratis zou kunnen vertrekken. Hij kwam gratis, ik heb daar geen probleem mee. Het is zijn keuze. Als ik het over Trent heb, ben ik teleurgesteld over de Real Madrid-geluiden die naar buiten komen en daar komt dan de focus op te liggen voor een grote wedstrijd, want het belangrijkste is dat Liverpool de wedstrijd wint”, zei Carragher zondag bij Sky Sports, geciteerd door Liverpool Echo.

Sturridge reageerde echter verbaasd op de uitspraken van Carragher dat hij er geen probleem mee zou hebben als Alexander-Arnold de deur van Anfield gratis achter zich dicht zou trekken. “Voor Madrid had je ook al een probleem met de situatie…”, aldus de voormalig aanvaller van onder meer Liverpool. Carragher vroeg zich vervolgens af wat volgens Sturridge het probleem was. Volgens Sturridge ging het om ‘hoe de dingen gingen’ en het contract. Carragher reageerde vervolgens ietwat geïrriteerd op zijn landgenoot. “Daniel, vertel me wat het probleem was. Dat was gewoon gezwets.”

Sturridge: “Dit is een simpele vraag die ik voor je heb. Zeg je dat je blij bent dat Trent gratis vertrekt of dat je geld voor hem wil? Wat is het? Je kunt niet op het hek blijven zitten Jamie. Je wil dat hij blijft en een contract tekent of je wil dat hij nu vertrekt en dat Liverpool geld voor hem ontvangt. Maar je kunt niet beide kanten op.”

Carragher: “Wanneer heb ik gezegd dat ik wil dat hij nu voor geld wordt verkocht? Nee, stop. Wanneer heb ik gezegd dat ik niet blij ben als hij gratis vertrekt? Ik heb nooit gezegd dat ik er geen probleem mee heb als hij gratis vertrekt. Ik heb hem constant verdedigd tegenover Liverpool-fans en in dit programma. Dat de jongen voor niets kwam en als hij voor niets vertrekt, dan mag daar geen kritiek op zijn.

Wat betreft hem nu verkopen: ik ben teleurgesteld omdat ik weet hoe transfers werken, hoe voetbal werkt. Hij wist dat Real Madrid een bod op hem zou doen. Mijn probleem is dat Liverpool hier voor een landstitel gaat - het is januari en hij wist dat het voor een belangrijke wedstrijd ophef zou veroorzaken.”

Sturridge: “Hetzelfde geldt voor Salah! Je kunt niet één ding zeggen voor Trent, een jongen uit de buurt die door de fans vereerd zou moeten worden.”

Carragher: “Ik heb Salah bekritiseerd.”

Sturridge: “Net als jij, net als Steven Gerrard, is Trent een van jullie, iemand die al vanaf de academie bij de club is. Hij is nu op een punt dat de club zijn contract heeft laten lopen, dat is niet zijn schuld. Hij heeft misschien met Real Madrid geflirt, dat is geen probleem.”

Carragher: “Als hij vertrekt, dan is het niet boosheid of verdriet, maar teleurstelling. Als we het hebben over Michael Owen of Steven McManaman: Liverpool was geen topteam, dus je gaat naar een van de topteams. Mijn enige teleurstelling is dat Trent een jongen uit de buurt is, Liverpool-fan, Manchester United evenaart in landstitels, een Europacup wint, hij zou over twee of drie jaar aanvoerder kunnen zijn en de man die deze trofeeën omhoog houdt. Liverpool-supporters zijn teleurgesteld, daar komt mijn teleurstelling vandaan. Als je een Liverpool-fan bent, is dat waar je de club kunt plaatsen… Als ik in zijn positie zat, zou dat mijn mentaliteit zijn.”

Sturridge: “Dus wat je zegt is dat je wil dat hij blijft en een nieuw contract tekent?”

Carragher: “Natuurlijk.”

