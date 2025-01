Slot krijgt duidelijkheid: ‘Hij blijft zeker bij Liverpool’

John Heitinga maakt het seizoen af als assistent van Arne Slot, zo meldt De Telegraaf. De voormalig international was in beeld om hoofdtrainer te worden bij West Bromwich Albion, maar blijft in ieder geval dit seizoen Liverpool trouw.

Nadat Slot afgelopen zomer was aangesteld als oefenmeester van Liverpool, nam hij Heitinga met zich mee als assistent. Dat was een gevoelige stap, aangezien de oud-verdediger tussen 2009 en 2014 voor stadsgenoot Everton uitkwam. Slot gaf onlangs aan erg gelukkig te zijn met Heitinga, dus het nieuws dat zijn assistent in beeld was bij West Brom zal hem wel even hebben doen vrezen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Liverpool weigert twee miljoenenbiedingen: Arne Slot ziet transfer niet zitten

West Brom is op zoek naar een nieuwe trainer nadat Carlos Corberán de club vlak voor kerst inruilde voor het Spaanse Valencia. De clubleiding van de club uit de Midlands staat momenteel op de zesde plek in de Championship, een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op de play-offs. West Brom dacht met Heitinga de stap terug naar het hoogste Engelse niveau te kunnen zetten.

LEES OOK: Mohamed Salah hint nadrukkelijk op vertrek bij Liverpool

Heitinga niet bezig met transfer

Volgens De Telegraaf kan Slot opgelucht ademhalen, aangezien Heitinga niet van plan is te vertrekken. Zelf houdt de 87-voudig international zich dan ook niet bezig met eventuele interesse, aangezien hij zich op zijn werk bij Liverpool wil focussen. Zaakwaarnemer Rob Jansen komt tegenover de krant wel met een duidelijke reactie op de interesse: “John blijft dit seizoen zeker bij Liverpool.” Om Heitinga tevreden te houden wil Liverpool al vroeg in het nieuwe jaar met hem om tafel om over een contractverlenging te spreken.

Vind jij dat John Heitinga de juiste keuze maakt door bij Liverpool te blijven als assistent van Arne Slot? Laden... 95.3% Ja, goede keuze 4.7% Nee, hij had naar West Brom moeten gaan 406 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Slot selecteert door bij Liverpool: twee ex-Eredivisiespelers in beeld'

Twee spelers met een verleden in de Eredivisie staan er goed op bij Liverpool.