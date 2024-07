Arne Slot polst voormalig Ajax-trainer voor pikante overstap naar Liverpool

Arne Slot overweegt om John Heitinga toe te voegen aan zijn technische staf bij Liverpool, meldt The Daily Mail. Volgens het medium zou de voormalig trainer van Ajax zelfs al gesprekken hebben gevoerd met de Engelse club. Tegenover De Telegraaf bevestigt de oud-voetballer deze gesprekken.

"Het enige dat ik nu kan zeggen, is dat ik ben benaderd en dat mijn zaakwaarnemer Rob Jansen en ik in gesprek zijn", erkent Heitinga. De overstap naar Liverpool zou voor de oud-verdediger overigens een pikante zijn, aangezien hij als speler actief was voor stadsgenoot en rivaal Everton. Heitinga speelde van 2009 tot 2014 vierenhalf jaar voor The Toffees en werd daar in 2012 uitgeroepen tot speler van het jaar.

Artikel gaat verder onder video

Slot haalde met Sipke Hulshoff (assistent-trainer), Ruben Peeters (fysiektrainer) en Fabian Otte (keeperstrainer) al drie stafleden voor zijn technische staf, maar zoekt dus nog naar een extra staflid. Heitinga is een van de trainers die in beeld is voor die functie en waar dus gesprekken mee worden gevoerd.

Afgelopen seizoen was Heitinga, die op 27 januari 2023 interim-trainer werd bij Ajax na het ontslag van Alfred Schreuder, werkzaam als assistent-trainer van David Moyes bij West Ham United. Heitinga liep eerder deze zomer een baan als hoofdtrainer bij FC Nordsjælland mis. De 87-voudig Oranje-international was in beeld als opvolger voor de naar Norwich City vertrokken Johannes Thorup, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Jens Olsen. De Deen was al actief als assistent-trainer de Deense club.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee weigert bekende gast bij Vandaag Inside: 'Hij komt nooit meer aan tafel, het is klaar'

Wilfred Genee zal één politicus nooit uitnodigen als tafelgast bij Vandaag Inside.