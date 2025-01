'Liverpool geeft de strijd niet op en biedt 94 miljoen euro in vijf seizoenen'

Liverpool is er alles aan gelegen om binnenboord te houden. De rechtsback is in het bezit van een aflopend contract en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid, maar The Reds hebben de hoop op een langer verblijf nog niet opgegeven. Volgens The Mirror hebben ze Alexander-Arnold zelfs een vijfjarig contract ter waarde van omgerekend ruim negentig miljoen euro aangeboden.

Liverpool is bezig aan een geweldig seizoen, maar de grote vraag is welke spelers Arne Slot na de zomer nog tot zijn beschikking heeft. Naast Alexander-Arnold hebben ook Virgil van Dijk en Mohamed Salah een aflopend contract. Van Dijk wil naar verluidt graag verlengen, maar Salah hintte eerder deze week in gesprek met Sky Sports nog nadrukkelijk op een vertrek aan het einde van dit seizoen. De toekomst van Alexander-Arnold is eveneens ongewis. Real Madrid hoopte de verdediger naar verluidt deze maand al naar Spanje te kunnen halen, maar Liverpool is niet bereid mee te werken aan een tussentijds vertrek.

Miljoenencontract

Als het aan de huidige koploper van Engeland ligt, speelt Alexander-Arnold ook na de zomer nog in de Premier League. Volgens The Mirror heeft Liverpool de rechtervleugelverdediger een contractvoorstel voor vijf seizoenen gedaan, ter waarde van 78 miljoen pond, dat is omgerekend bijna 94 miljoen euro in vijf jaar. Real Madrid zou de Engels international een vergelijkbaar voorstel hebben gedaan, maar in Spanje zou hij ook nog eens een enorme tekenbonus ontvangen als hij komende zomer transfervrij de overstap maakt naar de recordwinnaar van de Champions League.

Het is dus aan Alexander-Arnold om de keuze te maken tussen een langer verblijf bij de club waar hij al vanaf jonge leeftijd speelt, óf de overstap te maken naar Real Madrid. Volgens The Mirror heeft Liverpool het gevoel ‘niet meer’ te kunnen doen. Alexander-Arnold vormt dit seizoen een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Arne Slot. De rechtsback kwam vooralsnog 23 keer in actie, goed voor een doelpunt en vijf assists. Hij speelde in totaal al 333 wedstrijden voor Liverpool (twintig goals en 85 assists). In 2019 won hij met de club de Champions League, een jaar later de landstitel.

