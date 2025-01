Noussair Mazraoui reageert opvallend geïrriteerd op Ryan Gravenberch en doet beklag bij scheidsrechter

Zowel als maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Bayern München. Gravenberch speelt inmiddels alweer anderhalf jaar bij Liverpool, terwijl Mazraoui sinds afgelopen zomer het shirt van Manchester United draagt. Zondagavond stonden ze tegenover elkaar op Anfield. Gravenberch deelde in de tweede helft een plaagstootje uit aan Mazraoui, maar dat leek laatstgenoemde niet echt te kunnen waarderen.

Gravenberch verruilde Bayern München in de zomer van 2023 al voor Liverpool. Na een eerste seizoen waarin hij veel geduld moest opbrengen, is hij inmiddels niet meer uit de basiself van trainer Arne Slot weg te denken. De middenvelder had ook zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Manchester United een basisplaats. Hij speelde misschien niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar kreeg wel de handen op elkaar met een schitterende actie. Die is op social media inmiddels al dik een miljoen keer bekeken.

Onderonsje tussen Gravenberch en Mazraoui

Gravenberch nam het met Liverpool op tegen een aantal oud-ploeggenoten. Zo hadden Matthijs de Ligt, André Onana, Lisandro Martínez én Mazraoui allemaal een basisplaats bij Manchester United. Mazraoui speelt evenals De Ligt sinds afgelopen zomer voor de gevallen grootmacht. Voor De Ligt was tegen Liverpool een ongelukkige rol weggelegd. Hij liet zich in de aanloop naar de gelijkmaker van Cody Gakpo wel heel makkelijk uitkappen door zijn landgenoot en veroorzaakte met een handsbal de strafschop waaruit Mohamed Salah de thuisploeg op voorsprong schoot.

Vóórdat Salah die strafschop nam, dolde Gravenberch wat met Mazraoui. Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat de middenvelder van Liverpool in de rug sprong van de verdediger van Manchester United. Dat deed Gravenberch met een grote glimlach op zijn gezicht, maar Mazraoui kon er totaal niet om lachen. Mazraoui keek na de sprong van Gravenberch meteen in de richting van scheidsrechter Michael Oliver. Aan zijn handgebaar en gezichtsuitdrukking is te zien dat hij - waarschijnlijk - hoopte op een reactie van de leidsman. Gravenberch en Mazraoui lijken daarna nog even oogcontact te hebben gehad. De middenvelder bleef maar lachen.

This clip of Ryan Gravenberch and Mazraoui.

The Manchester united player tried to report this to Michael Oliver 😅



pic.twitter.com/TUZJusTHgp — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) January 6, 2025

