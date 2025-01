Actie van Ryan Gravenberch al 1.400.000 keer bekeken: 'Cruijff 2.0'

kan terugkijken op een sterke wedstrijd voor Liverpool tegen Manchester United (2-2). De middenvelder viel op met zijn zuivere passing, gecreëerde kansen en fraaie kapbewegingen. Een van die bewegingen gaat viraal op sociale media.

In de 35ste minuut draaide Gravenberch op behendige wijze weg bij Kobbie Mainoo. Beelden van dat moment worden veel gedeeld op sociale media. Een tweet over de actie is in korte tijd al zo'n 1,4 miljoen keer bekeken. Eerder in de wedstrijd had hij al een grote kans voorbereid voor Cody Gakpo en draaide hij al eens goed weg bij Mainoo, waarna een hard schot volgde.

In de Engelse pers kan Gravenberch rekenen op positieve recensies. Door de Daily Express wordt hij beoordeeld met een 8, waarmee hij samen met Alexis Mac Allister het hoogste cijfer krijgt. Van GOAL en fansite This is Anfield ontvangt de Nederlander een 7, terwijl FootballCritic uitkomt op een 6,9. Ook Liverpool-fans zijn lyrisch: op X wordt zelfs gesproken van 'Cruijff 2.0'.

Gravenberch noteerde een passzuiverheid van 86 procent: van zijn 56 passes kwamen er 48 aan. Hij won zeven van zijn acht duels en verstuurde twee key passes, waarvan één uitmondde in een grote kans.

Is Ryan Gravenberch de beste Nederlandse middenvelder die er is? Laden... 76.2% Ja 23.8% Nee 332 stemmen

