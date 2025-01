Naast Alexander-Arnold krijgt ook een andere Liverpool-speler de volle laag: 'Rent rond als een ezel!'

Niet alleen Trent Alexander-Arnold, maar ook moet het flink ontgelden na het treffen tussen Liverpool en Manchester United. De Uruguayaan kwam zondagavond in de tweede helft binnen de lijnen, maar kon geen potten breken en viel negatief op met een lompe actie tegen Matthijs de Ligt die hem een gele kaart opleverde. Daardoor heeft Núñez dit seizoen in de Premier League meer gele kaarten dan doelpunten en assists bij elkaar opgeteld.

Liverpool telde in de zomer van 2022 liefst 85 miljoen euro neer voor de komst van de spits. Een gigantisch bedrag, maar daar viel destijds wel het een en ander voor te zeggen. Núñez had een uitstekend seizoen bij Benfica achter de rug. Hij was in 41 wedstrijden in alle competities goed voor 34 doelpunten, waarvan 26 in de Liga Portugal en zes in de Champions League. De Uruguayaan kegelde onder meer Ajax uit de knock-outfase van het miljardenbal en was in het tweeluik met Liverpool in de kwartfinale in beide wedstrijden trefzeker.

De komst van Núñez leidde dan ook tot hoge verwachtingen. Maar ruim twee jaar verder moeten we toch stellen dat het huwelijk tussen Liverpool en de Zuid-Amerikaan geen daverend succes is. Hij kwam tijdens zijn eerste seizoen niet verder dan vijftien doelpunten in alle competities. Vorig seizoen eindigde hij met achttien op een prima aantal, bovendien verzorgde hij ook nog eens dertien assists. Maar in de huidige jaargang zijn Núñez zijn prestaties niet bepaald om over naar huis te schrijven. Na 24 wedstrijden in alle competities staat hij op vier doelpunten en drie assists. Dat zijn er natuurlijk veel te weinig voor een spits die Liverpool in 2022 nog 85 miljoen euro kostte.

Had Núñez rood moeten krijgen?

Arne Slot wisselt veel in zijn voorhoede en Núñez krijgt dan ook regelmatig de kans om zich vanaf het begin te laten zien. Zondagavond in de topper tegen Manchester United kreeg hij een half uur, maar kwam hij niet tot nauwelijks in het spel voor. Hij liep bovendien na een beuk in het gezicht van De Ligt tegen zijn vijfde gele kaart aan in de Premier League, waardoor hij geschorst is voor het volgende competitieduel. Anfield Edition deelde een veelzeggende tweet: “Darwin Núñez heeft nu meer gele kaarten dan doelpunten en assists dit seizoen.” Dat is waar, als we naar zijn statistieken in de Premier League kijken tenminste. In de competitie staat hij op twee doelpunten en twee assists.

Darwin Nuñez now has more yellow cards than goals & assists this season. pic.twitter.com/GLR4DJa0Gi — Anfield Edition (@AnfieldEdition) January 5, 2025 Darwin Nunez’s challenge on Matthijs de Ligt earned him his 5th yellow card of the season, resulting in a suspension for Liverpool’s next game. pic.twitter.com/rfD3qIVlVe — ESPN UK (@ESPNUK) January 5, 2025

Menig twitteraar is van mening dat Núñez er met een gele kaart nog goed vanaf is gekomen. “Dit is een walgelijke actie van Núñez. Beweegt duidelijk met zijn onderarm naar zijn gezicht toe en heeft helemaal geen oog voor de bal. Hoe is dit niet achteraf beoordeeld?”, zo schrijft iemand, die blijkbaar vindt dat de VAR had moeten ingrijpen. Een rode kaart was een volgende domper geweest voor Núñez, die voetballend momenteel weinig toevoegt. “Zal Núñez er ooit uitzien alsof hij een doelpunt scoort? Hij komt er gewoon in en rent rond als een volslagen ezel terwijl de anderen proberen te scoren”, zo klinkt het op X. Liverpool-fans sorteren dan ook alvast voor op een zomerse transfer. “Het zal deze maand niet gebeuren en dat zou ook niet moeten gebeuren, maar het lijkt erop dat sommige geruchten over het laten gaan van Darwin in de zomer werkelijkheid zullen worden. Ik denk dat Slot zijn inzet en wil waardeert en dat hij hem veel heeft ingezet, maar dat hij gewoonweg niet genoeg levert in vergelijking met wat wij nodig hebben”, schrijft iemand.

Will Darwin Nunez ever look like scoring a goal? He just comes on and runs around like an utter donkey while everyone else tries to score — Sean (@SeanDOlfc) January 5, 2025

Wisselende beoordelingen

Aan de inzet zal het bij Núñez sowieso niet snel liggen. Liverpool Echo stelt dat het daarmee ook tijdens zijn invalbeurt tegen Manchester United wel goed zat. “Hij heeft zich goed opgesteld, maar heeft niet veel kans gehad om kwaliteit te tonen”, zo schrijft het lokale medium, dat nog mild is voor de Uruguayaan en zijn optreden beoordeelt met een 6. Express is wat harder in zijn oordeel en geeft Núñez een 5. Het medium zag de spits een domme gele kaart pakken, waardoor hij dus is geschorst voor het lastige uitduel met Nottingham Forest op 14 januari.

