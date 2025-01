Matthijs de Ligt wordt indrukwekkend genoemd en krijgt zeer opvallend cijfer

heeft zondagavond een slechte beurt gemaakt. De verdediger van Manchester United speelde op bezoek bij Liverpool een ongelukkige wedstrijd. De 25-jarige voetballer veroorzaakte een strafschop, maar zag er ook bij een andere tegengoal niet goed uit. Toch klinkt er in de Engelse pers verdeeldheid over het optreden van de international van het Nederlands elftal.

The Sun is namelijk positief over de hele verdediging van Manchester United, waaronder De Ligt. De opvallende momenten van de centrumverdediger in de wedstrijd tegen Liverpool worden door het boulevardblad aan de zijkant geschoven. De Ligt ontvangt dan ook een 7 als beoordeling: "De Nederlander was eveneens een indrukwekkend lid van de laatste drie en leek vastberaden om Anfield niet zonder een deel van de buit achter te laten", valt er te lezen.

Daily Express heeft een hele andere mening en is kritisch op De Ligt. De krant geeft de voormalig speler van Ajax een 3 voor zijn duel op Anfield: "Hij was veel te gretig om Gakpo te tackelen, gleed vervolgens weg en kreeg de 1-1 om de oren. Daarna ging zijn arm omhoog, en gaf hij met een penalty een cadeautje aan Salah", zo klinkt het.

De Ligt begon nog redelijk op Anfield, zo klinkt het oordeel van The Telegraph na het spectaculaire duel tussen Liverpool en Manchester United (2-2): "Zijn eerste helft was aardig, maar in de tweede helft was hij veel te onbezonnen. Hij liet Gakpo ontzettend makkelijk kappen en stapte heel onnodig in", doelt de krant op de rol van De Ligt bij de gelijkmaker van Liverpool: "Daarna gaf hij ook nog de strafschop weg door hands te maken, kreeg hij geel en werd hij gewisseld."

