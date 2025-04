Geweldig nieuws voor Arne Slot: 'Liverpool-ster verlengt aflopend contract'

Arne Slot kan volgend seizoen bij Liverpool tóch een beroep doen op sterspeler , zo bezweert de doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Santi Aouna van Foot Mercato. De Egyptenaar beschikt op Anfield over een aflopend contract, maar staat volgens Aouna op het punt om bij te tekenen tot medio 2027.

De toekomst van Salah, maar ook die van zijn ploeggenoten Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold, is al het hele seizoen een hot topic in Engeland. De drie onbetwiste basisspelers lopen komende zomer allen uit hun contract. Van Alexander-Arnold lijkt inmiddels duidelijk dat zijn toekomst niet op Anfield ligt: de Engelse rechtsback zou aan het einde van het seizoen transfervrij overstappen naar Real Madrid.

Aouna weet te melden dat Liverpool nog altijd volop in onderhandeling is met Van Dijk (33). De Nederlandse centrale verdediger is als aanvoerder van enorme waarde voor Slot en zou zelf ook de voorkeur hebben voor een langer verblijf, al zit Paris Saint-Germain naar verluidt op het vinkentouw met een bijzonder lucratief aanbod.

De toekomst van Salah (32), die dit seizoen in 43 wedstrijden voor Liverpool al bij 54 (!) doelpunten betrokken was (32 goals, 22 assist), zou ook op Anfield liggen. "We kunnen vandaag bevestigen dat Salah zijn avontuur aan de oevers van de Mersey inderdaad zal voortzetten", schrijft Aouna. De Egyptenaar zou dichtbij het tekenen van een nieuw contract zijn dat hem twee extra seizoenen aan The Reds verbindt. Dient hij dat uit, dan is Salah in totaal tien jaar speler van Liverpool.

