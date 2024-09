Feyenoord moet vrezen: 'Arne Slot wil sleutelspeler naar Liverpool halen'

Arne Slot zou in de zoektocht naar een versterking voor het middenveld van Liverpool zijn uitgekomen bij zijn vorige club Feyenoord. De oefenmeester zou zich mogelijk reeds komende winter, of anders in de zomer van 2025, bij de Stadionclub willen melden voor 'sleutelspeler' , die sinds het vertrek van Lutsharel Geertruida de aanvoerdersband draagt. Dat wordt woensdagmiddag althans gemeld door het Britse TeamTalk.

Liverpool was afgelopen zomer nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe middenvelder en bombardeerde de Spanjaard Martín Zubimendi (Real Sociedad) tot toptarget nummer één. Die besloot uiteindelijk echter zijn huidige werkgever trouw te blijven. Liverpool hield uiteindelijk de hand op de knip en voegde met buitenspeler Federico Chiesa (Juventus) maar één directe aanwinst toe aan de selectie die Slot heeft geërfd van voorganger Jürgen Klopp.

Hoewel Liverpool Zubimendi (volgens transferspecialist Fabrizio Romano althans) nog niet uit het hoofd heeft gezet, zou ook Timber hoog op het verlanglijstje van The Reds staan. "Ze hadden in april al interesse, toen Slot werd vastgelegd", weet TeamTalk. "Slot is groot fan van Timber, en zijn vermogen om meerdere rollen op het middenveld te vervullen maakt hem een aantrekkelijke optie", leest het verderop.

Afgelopen zomer zouden Feyenoord en Liverpool al hebben gesproken over een mogelijke overstap van Timber, maar die bleef toen - mede dankzij de interesse in Zubímendi - uit, ook omdat Feyenoord de poot stijf hield. "Liverpool vermoedt dat Feyenoord zich anders opstelt nu Timbers contract in De Kuip over iets minder dan twee jaar (in de zomer van 2026, red.) afloopt. Om die reden is het waarschijnlijk dat Liverpool wacht tot komende zomer om in actie te komen, maar het is zeker niet uitgesloten dat ze in januari al iets gaan proberen", besluit het medium.

