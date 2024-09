Mohamed Salah bezorgt Liverpool van Arne Slot koppositie in de Premier League

Liverpool heeft dankzij een benauwde 1-2 overwinning op Wolverhampton Wanderers uitstekende zaken gedaan. Door de misstap van Manchester City eerder vandaag grepen de manschappen van Arne Slot de koppositie. In het Molineux Stadium had Liverpool het lange tijd lastig tegen de hekkensluiter van de Premier League, maar vlak voor rust brak Ibrahima Konaté de ban. Na geknoei van diezelfde Konaté kwamen The Wolves na de theepauze langszij, maar was vanaf de stip verantwoordelijk voor de bevrijdende treffer.

Bij Liverpool stonden met Gravenberch en Van Dijk twee van de drie Nederlanders in de basisformatie. De twee midweekse doelpunten van Gakpo tegen West Ham United waren voor trainer Slot niet genoeg om Díaz uit de basis te spelen, waardoor de Oranje-international wederom als wisselspeler acteerde. Bij Wolverhampton begon de van Ajax overgekomen Forbs op de bank, terwijl voormalig FC Groningen-speler Strand Larsen in de punt van de aanval begon.

Wolverhampton Wanderers had dit seizoen slechts één schamel punt behaald en was dan ook hekkensluiter van de Premier League. Daar was vanaf de eerste minuut echter niets van te merken. Sterker nog, Liverpool moest direct in de achtervolging, want gesteund door het publiek waren The Wolves de dominante ploeg.

Na een half uur kantelde het wedstrijdbeeld en nam Liverpool de controle over. Szoboszlai had The Reds een goede dienst kunnen bewijzen, maar de Hongaar verprutste kort voor rust een vrijwel niet te missen kans. Toch werd er niet met de brilstand gerust, omdat Konaté in de blessuretijd een afgemeten voorzet van Jota binnenkopte.

Waar Konaté voor rust de held was, ontpopte hij zich na een klein uur spelen tot schlemiel. De Fransman zag Strand Larsen over het hoofd, waarna Aït Nouri verantwoordelijk was voor de tweede tegentreffer van Liverpool dit seizoen. Arne Slot leek met zijn ploeg op een hectisch laatste half uur af te stevenen, maar amper één minuut na de 1-1 vergreep Semedo zich aan Jota. De bal ging op de stip, waarna Salah vanaf elf meter kostbaar puntverlies voorkwam. De ingevallen Forbs kreeg namens Wolverhampton nog de grootste kans op de gelijkmaker, maar de koppositie kwam niet meer in gevaar voor Liverpool.