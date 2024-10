Perez hakt in op spelersmateriaal Feyenoord: ‘Slot liet spelers beter lijken dan ze zijn’

Bij Feyenoord wordt dit seizoen nog duidelijker hoe goed Arne Slot eigenlijk was als trainer, zo geeft Kenneth Perez aan. Volgens de analist was er in De Kuip vorig seizoen ook al een gebrek aan kwaliteit, maar werd dit verbloemd door de aanwezigheid van Slot.

Slot vertrok afgelopen zomer na drie goede seizoenen bij Feyenoord naar Liverpool. Onder zijn opvolger, Brian Priske, wil het nog niet echt lopen. In zes competitieduels, tegen op papier niet de sterkste tegenstanders, speelden de Rotterdammers vier keer gelijk, terwijl in de Champions League kansloos werd verloren van Bayer Leverkusen. Toch kan Priske hier volgens Perez niet heel veel aan doen.

Volgens de analist speelde Feyenoord de afgelopen seizoenen veel beter voetbal dankzij Slot. “Instructies, hoe je traint. Hij heeft gewoon de spelers beter laten lijken dan ze zijn”, stelt Perez in Dit was het Weekend op ESPN. “We hebben het vaker besproken, het was een hele klus voor de volgende trainer om een unieke trainer op te volgen.” Ook het vertrek van een aantal spelers, zoals Mats Wieffer, Yankuba Minteh en Lutsharel Geertruida heeft Priske hierin niet geholpen. “Maar ik denk dat zij dit ook niet veel beter zouden maken.”

Slot verbloemt zwakte materiaal beter dan Priske

“Dit Feyenoord zou onder Slot ook beter presteren dan dit. Het is niet zo dat Priske er niets van kan, maar hij moet iets opvolgen wat heel moeilijk is.” De suggestie van Jan Joost van Gangelen dat het materiaal niet zo goed is, kan Perez zich wel in vinden. “Dat moet je er laten uitzien als goed materiaal”, besluit hij.

