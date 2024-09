Grote klap voor Daley Blind, vlak voor wedstrijd tegen Feyenoord

Slecht nieuws voor . De centrumverdediger van Girona is zondagmiddag uitgevallen in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo (1-1). Het is de vraag of hij woensdagavond inzetbaar is in de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord.

Blind, een vaste basisspeler bij Girona, werd negen minuten na de pauze gewisseld vanwege een kuitblessure. Hij kon wel zelf van het veld lopen en nam plaats op de bank, waarna nog wel zichtbaar was dat hij pijn had. Op dat moment was de stand nog 0-1 in het voordeel van Girona. Dat doelpunt was gemaakt door Yangel Herrera, na een fraaie voorzet van Blind.

Eerder in de wedstrijd was een andere Nederlander bij Girona, Donny van de Beek, ingevallen voor de geblesseerde Oriol Romeu. Verder had Arnaut Danjuma een basisplek bij Girona.

Het viel commentator Richard van Iterson van Ziggo Sport op dat er geen duidelijke aanleiding was voor de blessure. “Uit het niets gaf Blind aan: ik heb een probleempje in m’n kuit. Dan komt het historische duel, de eerste thuiswedstrijd in de Champions League, misschien in gevaar. Dat wordt misschien een race tegen de klok. Girona moet een belangrijke opbouwende pion nu in ieder geval missen tegen Celta de Vigo.”

