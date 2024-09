Champions League-debuut Pepijn Lijnders volledig verpest door vroegere club van Brian Priske

Pepijn Lijnders had zich ongetwijfeld meer voorgesteld van zijn debuut als hoofdtrainer in de Champions League. De voormalige assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool ging woensdagavond met Red Bull Salzburg keihard onderuit bij Sparta Praag, de vorige werkgever van Feyenoord-trainer Brian Priske. Marino Pusic liet met Shakhtar Donetsk ondertussen een uitgelezen kans op een stunt bij Bologna liggen.

Sparta Praag - Red Bull Salzburg 3-0

Het Red Bull Salzburg van Lijnders plaatste zich via de voorrondes, waarin onder meer werd afgerekend met FC Twente en Dynamo Kiev, voor de competitiefase van het miljardenbal. De eerste van de acht groepswedstrijden is echter uitgelopen in een deceptie. Het publiek zat nog nauwelijks toen Sparta Praag al op 1-0 kwam via Kaan Kairinen. Vlak voor rust verdubbelde Victor Olatunji de voorsprong in het voordeel van Sparta Praag. In het tweede bedrijf liepen de Tsjechen via Qazim Laçi nóg verder uit: 3-0.

Bologna - Shakhtar Donetsk 0-0

Marino Pusic kreeg tegelijkertijd een uitgelezen kans op een stunt bij het Italiaanse Bologna, waar Sam Beukema in de basis begon en Thijs Dallinga het moest doen met een plek op de reservebank. Al na een minuut spelen haalde Bologna-verdediger Stefan Posch zijn tegenstander Egiunaldo neer in zijn eigen strafschopgebied: penalty. Heorhii Sudakov zette zich achter de bal, maar zag zijn inzet knap gekeerd worden door de Poolse Bologna-keeper Lukasz Skorupski.

Het bleek de opmaat voor een duel waarin de meeste kansen voor de thuisploeg waren, maar Shakhtar-keeper Dmytro Ryznik niet gepasseerd zou worden. Bologna-trainer Vincenzo Italiano, de opvolger van de naar Juventus vertrokken Thiago Motta, probeerde nog wel wat te forceren met het inbrengen van onder meer Thijs Dallinga, maar ook de geboren Groninger kon niets meer aan de brilstand veranderen.

Aankomende tegenstanders van Feyenoord

Feyenoord, dat het Champions League-avontuur donderdag aanvangt met een thuisduel met Bayer Leverkusen, treft verderop in het toernooi zowel het Red Bull Salzburg van Lijnders als het Sparta Praag van Priskes opvolger (en voormalig assistent) Lars Friis. In de vierde speelronde, op woensdag 6 november, treden de Oostenrijkers aan in De Kuip. Ruim een maand later, op woensdag 11 december komt Sparta Praag op bezoek in Rotterdam-Zuid. Check hier het volledige speelschema van Feyenoord in de Champions League.

