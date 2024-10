stond in eerste instantie niet te springen om te vertrekken bij Feyenoord. De inmiddels 34-jarige aanvaller vertrok in 2022 naar het Japanse Urawa Red Diamonds, maar verklapt dat hij alleen op zijn voorwaarden wilde vertrekken uit Rotterdam.

Linssen kwam via amateurvereniging Veritas en VVV Venlo bij Fortuna Sittard terecht en speelde in het begin van zijn carrière alleen bij Limburgse clubs. In 2013 maakte hij de overstap naar Heracles Almelo en vanaf daar werkte hij zich uiteindelijk omhoog naar Feyenoord. Voor zijn transfer naar Japan had de aanvaller nog nooit in het buitenland gespeeld.

Bij de beslissing over de transfer naar Urawa Red Diamonds is Linssen niet over een nacht ijs gegaan. “Ik heb er wel twee of drie weken over na moet denken”, vertelt de 34-jarige aanvaller in het ESPN-programma Tekengeld. “Ik wist natuurlijk dat het life changing zou zijn. Ga je dat doen of ga je dat niet doen? Uiteindelijk heb ik besloten dat ik ervoor openstond, maar dan wel op hoe ik het zie en op mijn voorwaarden en anders niet. Ik wilde eigenlijk niet weg bij Feyenoord, maar alleen op mijn voorwaarden. Zo is dat balletje gaan rollen. Dat heeft een hele tijd geduurd.”

Transfer Linssen naar Japan kostte tijd

Nadat Linssen zijn jawoord gaf aan Urawa Red Diamonds had het nog wel flink wat voeten in de aarde voordat de transfer beklonken was. “Maar dat komt ook omdat je in verschillende tijdzones zit", legt Linssen uit. "In Japan werkt het met onderhandelen ook iets anders dan in Nederland. In Japan zijn er zo veel mensen die mee moeten beslissen. Over het algemeen hebben ze hier best veel moeite om een beslissing te nemen, omdat ze hier niet graag verantwoordelijkheid dragen voor hun daden. Daardoor duurt het allemaal wat langer."

Linssen vertrok in de zomer van 2022 naar de Japanse club, maar wist zich vooralsnog niet te ontpoppen tot een vaste basiskracht. In ruim twee jaar tijd speelde de 34-jarige aanvaller, die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan, 51 wedstrijden voor de Japanners. Daarin was hij achtmaal trefzeker en gaf hij drie assists.

