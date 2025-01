Feyenoord-fan laat zich van slechtste kant zien: 'Wat wil je hiermee bereiken?'

Een supporter van Feyenoord heeft zich van zijn slechtste kant laten zien tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. Op televisiebeelden was te horen dat hij hard ‘David Di Tommaso!’ riep.

Op minuut 11.15 van de wedstrijd werd de naam van Di Tommaso geroepen en opgepikt door de ESPN-microfoon. In 2005 overleed Di Tommaso, destijds speler van Utrecht, in zijn slaap aan een acute hartstilstand. Hij werd 26 jaar.

Jean-Paul Rison, supporter van FC Utrecht en werkzaam als contentcreator voor SANTOS, FC Afkicken, ESPN, Eurosport en 433, stelt het gedrag aan de kaak. "Iemand die in De Kuip vlakbij de microfoon keihard 'David Di Tommaso' roept. Even los van hoe kansloos het is, wat hoop je daar nou mee te bereiken? Fascinerend."

“Er wordt in de Galgenwaard ook genoeg geroepen, maar het verbaast me gewoon”, vervolgt Rison. “Sommige spelers waren nog niet zindelijk toen dat gebeurde, en als supporter kan ik nou ook niet zeggen dat het me raakt, ofzo.”

Iemand die in de Kuip vlakbij de microfoon keihard 'David Di Tommaso' roept. Even los van hoe kansloos het is, wat hoop je daar nou mee te bereiken? Fascinerend. — Jean-Paul Rison (@JeanPaulRison) January 12, 2025

