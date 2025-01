Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert liefst 6 wijzigingen door tegen PEC Zwolle

PSV start zaterdagmiddag (16.30 uur) vermoedelijk in een flink gewijzigde opstelling ten opzichte van het duel met Excelsior (5-4) in de TOTO KNVB Beker. Peter Bosz, die tegen de Keuken Kampioen Divisie-club meerdere wisselspelers aan het werk wilde zien, kiest tegen PEC Zwolle weer voor de gebruikelijke namen.

PSV kroop dinsdag door het oog van de naald in de beker tegen Excelsior. De promotiekandidaat van de KKD maakte het de Eindhovenaren ontzettend lastig en leken op weg naar de kwartfinale, totdat Ismael Saibari in de allerlaatste seconde de 3-3 op het bord zette. Hierdoor dwong PSV een verlenging af en wist het daarin de overwinning naar zich toe te trekken. Bosz zal niet bepaald enthousiast zijn geworden van enkele spelers.

Tegen PEC lijken een aantal spelers, die tegen Excelsior in de basis stonden, weer op de bank te beginnen. Te beginnen met Joël Drommel. De bekerkeeper van PSV ging dinsdag in de fout bij de 0-1 en moet zijn plek weer afstaan aan Walter Benítez. In de verdediging keren Armando Obispo en Matteo Dams weer terug op de bank. Het Algemeen Dagblad verwacht een basisplaats voor Mauro Júnior en Olivier Boscagli.

Op het middenvelder voert Bosz, volgens het AD, twee wijzigingen door. Malik Tillman keert terug als aanvallende middenvelder in plaats van Guus Til en Saibari neemt de plek in van Joey Veerman. Voorin mogen alleen Noa Lang en Ricardo Pepi blijven staan. Johan Bakayoko verhuist naar de bank en wordt vervangen door Ivan Perisic.

Vermoedelijke opstelling PSV:

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Tillman; Perisic, Pepi, Lang.

Afwezig: Dest, Nagalo, Driouech, Babadi.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle:

Hauptmeijer; Reijnders, Graves, Mac Nulty, Van der Haar; El Azzouzi, Monteiro, Fichtinger; Mbayo, Vente, Velanas.