Schitterende dagen voor Hélène Hendriks

Hélène Hendriks heeft drukke, maar mooie dagen achter de rug. De presentatrice verving Wilfred Genee vrijdag en maandag bij Vandaag Inside, terwijl ze zondag De Oranjezondag presenteerde. Volgens tv-expert Tina Nijkamp kan Hendriks terugkijken op ‘drie zeer goede talkshowdagen’, want de kijkcijfers zijn uitstekend.

Talpa meldde op 2 februari dat Hendriks ‘later deze maand’ tweemaal de presentatie van Genee zou overnemen, nadat Genee twee keer De Oranjezondag presenteerde vanwege een vakantie van Hendriks. Vrijdag was Hendriks voor het eerst de presentatrice van Vandaag Inside.

Zowel op vrijdag (1,14 miljoen kijkers) als op maandag (1,12 miljoen) scoorde Vandaag Inside bovengemiddeld hoge kijkcijfers. Op vrijdag was Shownieuws-presentatrice Dyantha Brooks te gast; maandag schoof voetbaljournalist Valentijn Driessen aan.

Ook De Oranjezondag werd bovengemiddeld goed bekeken, met 818.000 kijkers. Alle genoemde kijkcijferaantallen zijn lineair en zullen dus nog toenemen via uitgesteld kijken. Stichting KijkOnderzoek rapporteert die cijfers echter pas een week na de uitzendingen.

Naast haar werk voor Talpa is Hendriks ook een van de gezichten van Ziggo Sport rond het Europees voetbal. Ook op dat gebied heeft ze een mooie week achter de rug. Dinsdag was ze in de studio toen Feyenoord ten koste van AC Milan verder ging in de Champions League; woensdag zag ze in het Philips Stadion dat PSV won van Juventus. Donderdag keerde ze terug in de studio om het Europa League-succes van AZ en Ajax te becommentariëren.

