Talpa verrast: Wilfred Genee en Hélène Hendriks wisselen van baan

Wilfred Genee presenteert zondagavond en volgende week De Oranjezondag. De presentator vervangt Hélène Hendriks, die vakantie heeft. Later deze maand neemt Hendriks twee keer de presentatie van Vandaag Inside over van Genee, zo maakt Talpa bekend.

Genee ontvangt vanavond Rutger Castricum, Pieter Cobelens, Thomas van Groningen, Raymond Mens en Jan Dirk Stouten in De Oranjezondag. De uitzending wordt muzikaal omlijst door Jorieke, bekend van het programma The Headliner, met de band The Jimmy's. De Oranjezondag is vanaf 21:35 uur te zien bij SBS6.

Het is niet bekend op welke data Hendriks de presentatie van Genee bij Vandaag Inside gaat overnemen. Talpa meldt alleen dat het 'later deze maand' gaat gebeuren.

Eerder deze week had Vandaag Inside al kortstondig een andere presentator. Tafelgast Dyantha Brooks, normaliter presentatrice bij Shownieuws, nam het kort over omdat Genee iets te laat was, na een brand in de buurt van zijn huis.

