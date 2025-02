Genee afwezig bij Vandaag Inside, Hendriks onthult reden

Kijkers van Vandaag Inside keken vrijdagavond vreemd op: Wilfred Genee ontbrak namelijk bij het programma. De presentator werd bij het praatprogramma vervangen door Hélène Hendriks, die in het programma onthulde waarom Genee absent was.

Bij het populaire programma van SBS zaten vrijdagavond René van der Gijp, Dyantha Brooks en Johan Derksen aan tafel. Er was één iemand die echter ontbrak in de uitzending: Genee. Hij werd vervangen door Hendriks.

"Wilfred kon geen oppas regelen. Hij is niet op vakantie, maar hij kon geen oppas vinden voor zijn kinderen", legt Hendriks uit in het programma. "Maandag is Wilfred er ook niet. Dus dan zit ik er ook nog", verklapt de presentatrice alvast aan de kijkers.

Na afloop van de uitzending richtte Hendriks zich via X nogmaals tot de kijkers van Vandaag Inside, of, zoals ze het zelf noemt, tot 'alle liefhebbers van Wilfred'. "Dinsdag zit hij er gewoon weer. Hij heeft twee keer De Oranjezondag overgenomen en ik vervang hem twee keer. Dinsdag is het trio weer compleet, zoals het hoort", schrijft de presentatrice.

Op vrijdag 31 januari kwam Genee om een uiterst vervelende reden te laat bij Vandaag Inside. Het gebouw naast zijn huis was toen helemaal afgebrand. "Mijn kinderen en vrouw zijn oké, dat is het belangrijkste. Die kinderen zitten daar vaak, dus... We weten niet hoe het ontstaan is, maar het is helemaal klaar", liet de presentator destijds weten.