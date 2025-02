Johan Derksen: 'Hij wordt altijd belachelijk gemaakt, maar hij mag aanschuiven bij Vandaag Inside'

Johan Derksen zou mediakenner Victor Vlam graag verwelkomen bij Vandaag Inside. Het boegbeeld van de SBS6-talkshow raakte zondag onder de indruk van Vlam, die te gast was bij het programma De Oranjezondag van Hélène Hendriks.

Vlam sprak in De Oranjezondag onder meer over de klachten rondom NPO-voorzitter Frederieke Leeflang, het vertrek van Victor Reinier bij Flikken Maastricht en de verkiezingen in Duitsland. “Ik heb gisteren naar Hélène gekeken en ik vind die Victor Vlam heel erg goed”, zei Derksen maandagavond, nota bene tegen Hendriks zelf, aangezien ze maandag ook Vandaag Inside presenteerde.

“Ik heb hem nu twee keer gezien. Die jongen heeft overal een mening over en overal zijn argumenten voor. Hij is welbespraakt. Ik vind het een prima gozer. Hij wordt altijd een beetje belachelijk gemaakt, want hij noemt zichzelf dan ‘mediaspecialist’ of ‘Vandaag Inside-specialist’. Dat is natuurlijk allemaal gelul, maar ik vind dat hij het heel goed doet. Ik heb nooit begrepen waarom hij hier niet zit”, aldus Derksen.

Hendriks opperde: “Nodig hem eens uit.” Derksen reageerde door te zeggen dat hij daar niet over gaat. Later noemde hij Vlam ‘een gladjanus’, maar wel ‘goed’ in zijn vak. “Hij heeft een mediapodcast (met Lars Duursma, red.). Het zijn jongens met heel goede meningen. Daar zitten we op te wachten.” Vlam heeft de woorden van Derksen meegekregen en schrijf op X: "Dank, Johan! Eervol."

