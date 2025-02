Wilfred Genee reageert op ludieke wijze op ophef over bril Van der Gijp

Wilfred Genee laat in de uitzending van Vandaag Inside blijken wat hij van de commotie rondom de bril van Renee van der Gijp vindt. De presentator maakt op ludieke wijze korte metten met het 'gezeik' over de bril.

De uitzending van Vandaag Inside begint met Arend Jan Boekestijn, die ingaat op de geopolitieke situatie van dit moment: “De wereld gaat niet goed en dat moet ik hier ook vertellen." Genee drijft de spot met Boekestijn: “We gaan proberen een beetje de tegenhanger daarvan te zijn.” Dat lukt. Genee vraagt aan Van der Gijp: “Mag ik even die bril van jou hebben? Ik ben inmiddels toch wel heel benieuwd naar die bril. Een hele bijzondere bril.” “Die staat je hartstikke goed, man. Ik moet ook zo’n bril nemen”, grapt Johan Derksen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Luuk Ikink beticht Van der Gijp van bizarre leugen, die hij min of meer toegeeft

“Is het imago-technisch een beetje oké zo?” Genee doelt op de uitspraken van de zoon van Van der Gijp, Nicky. Hij vertelde dat zijn vader de bril zou dragen omwille van zijn imago en herkenbaarheid. Bovendien zou de bril niet op sterkte zijn. “Ik moet zeggen, je kan er gewoon doorheen kijken inderdaad", gaat Genee verder. “Goed voor je imago dit”, roept Derksen nog.

Toch blijkt de bril van Van der Gijp Genee niet goed te passen. “Mijn ene oor zit lager”, zegt Van der Gijp. “Daarom zit hij bij mij scheef”, antwoordt Genee, die de bril in allerlei scheve posities brengt.

Uiteindelijk gaan de heren in op de ophef rond de bril. "Maar, er zit gewoon normaal glas in, dus", concludeert Genee. "Wat is dat voor gezeik allemaal?" Van der Gijp maakt zich niet zo druk: "Laat toch gaan, man."

