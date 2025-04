Johan Derksen: ‘Vandaag is maar weer eens bewezen…’

Go Ahead Eagles heeft woensdagavond bewezen hoe belangrijk een voetbalclub kan zijn voor een stad, aldus Johan Derksen. De ploeg van Paul Simonis werd in Deventer gehuldigd voor het winnen van de TOTO KNVB Beker en dat leverde mooie beelden op.

De Deventenaren zorgden maandagavond voor een grote verrassing door af te rekenen met AZ in de bekerfinale. Na 120 minuten stond er een 1-1 stand op het scorebord, waarna penalty's voor de beslissing moesten zorgen. Go Ahead Eagles was vanaf elf meter te sterk voor de Alkmaarders, waardoor de Overijsselse club de KNVB Beker won én een ticket voor de competitiefase van de Europa League bemachtigde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen legt afwezigheid uit: 'In uur tijd van koffie naar spoedeisende hulp'

“Vandaag (dinsdag, red.) is weer eens bewezen hoe belangrijk een voetbalclub kan zijn voor een stad”, steekt Derksen van wal. “Ik weet: je hebt als stad het hele jaar door ook veel overlast met supporters. Maar de citymarketing die zo’n club doet voor de stad, want Deventer is volop in de publiciteit. Er worden mooie beelden van de binnenstad getoond. Het zijn allemaal promotiefilmpjes. Allemaal blije mensen. Voor iedere stad is een club heel belangrijk.”

Vervolgens wijst Derksen naar de Drentse hoofdstad Emmen. “Kijk, Emmen heeft bijvoorbeeld een hele saaie, wat negatieve uitstraling. Dat vind ik niet helemaal terecht, maar dat hebben ze gewoon. De randstand vindt dat een saaie kutstad. Maar daarom is zo’n voetbalclub heel belangrijk, ook om in de Eredivisie te spelen.”

LEES OOK: Derksen geeft gehoor aan dringende kijkerswens bij Vandaag Inside

'Haarlem en Apeldoorn moeten ook een voetbalclub hebben'

“Haarlem en Apeldoorn zijn toch steden die een voetbalclub moeten hebben?”, vervolgt Derksen zijn relaas. “Doetinchem zonder De Graafschap. Dat kun je je toch gewoon niet voorstellen?” Vervolgens haakt Albert Verlinde ook in. “Maastricht zonder MVV, dat kan niet”, zegt hij. “Toen ik daar zat, zat die Geusselt nog vol, maar als je nu ziet: er komt geen hond meer kijken. Zo’n stad als Maastricht, zo’n bruisende stad, die moet een goede Eredivisieclub hebben”, reageert Derksen.

Zowel Haarlem als Apeldoorn waren steden die in het verleden wel een betaald voetbalclub hebben gehad: HFC Haarlem en AGOVV. Beide clubs zijn echter failliet verklaard. HFC Haarlem werd op 1 oktober 1889 opgericht en werd in het seizoen 1945-1946 landskampioen. Op 25 januari 2010 werd de club failliet verklaard. Voor AGOVV, dat opgericht is op 25 februari 1913, viel op 11 januari 2013 het doek, nadat het in 2003 terugkeerde in het betaalde voetbal.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Nicky van der Gijp: 'Wat René toen aan tafel deed, zou ik niet doen' 🔗

👉 Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside: 'Totale misrekening' 🔗

👉 Twee Vandaag Inside-gasten sneren in slotseconden hard naar elkaar 🔗

👉 Vandaag Inside-tafelgast wordt aangevallen: 'Hij is een probleem' 🔗

👉 Bizar moment Vandaag Inside: Van der Gijp staat plots op uit zijn stoel 🔗