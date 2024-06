'Joey Veerman kun je zó op de plek van Toni Kroos bij Real Madrid neerzetten'

Arnold Mühren meent dat alle kwaliteiten heeft om op te volgen op het middenveld van Real Madrid. De Europees Kampioen van 1988 toont zich in gesprek met de NOS diep onder de indruk van de kwaliteiten van zijn dorpsgenoot, die wat hem betreft afgelopen seizoen bij PSV heeft laten zien klaar te zijn voor een basisplaats in het Nederlands elftal.

Veerman is dé aangewezen vervanger van Frenkie de Jong in Oranje, menen zowel Mühren als Ronald de Boer in gesprek met de omroep. De middenvelder van FC Barcelona kampt met een enkelblessure, waardoor het nog altijd onzeker is of hij de eerste wedstrijd op het EK, op 16 juni tegen Polen, gaat halen. Bovendien zou Mühren voor een vertrouwd gezicht naast de Volendammer kiezen: "Als De Jong niet speelt, moet je met Veerman spelen. Als je Veerman en Schouten ziet spelen bij PSV, dan heb je geen reden om die uit elkaar te halen", meent de 73-jarige oud-middenvelder.

"Europees hebben Schouten en Veerman bij PSV laten zien dat ze hun mannetje kunnen staan", vervolgt Mühren. Veerman beschikt zelfs over kwaliteiten die de Barcelona-speler niet heeft: "Er is geen Nederlander die de ballen zo neer kan leggen als Veerman. Ook De Jong niet." Dat is ook een wapen bij standaardsituaties, stipt Mühren aan: "Veerman kan net als De Jong aan het begin van een aanval staan, maar zijn grote voordeel is dat hij ook nog eens scoort en gevaarlijk is met vrije trappen en corners. Dat zeg ik overigens niet omdat ik ook uit Volendam kom. Ik kijk gewoon naar ieders kwaliteiten."

Kroos

Bovendien meent Mühren - net als Youri Mulder maandag bij Rondo verkondigde - dat Veerman klaar is voor een stap naar de absolute top. "Toni Kroos is gestopt bij Real Madrid. Daar kun je zo Veerman neerzetten. Die ballen die Kroos geeft, kan hij ook geven. Hij stuurt die sneltreinen voorin zo weg. Helemaal nu er met Kylian Mbappé nog een bijkomt." De Boer trapt echter een beetje op de rem: "Ik snap het idee. Als je kijkt naar de pass van achteruit van Kroos, dan lijkt Veerman, als je het een beetje door een oranje bril bekijkt, op hem. Maar Veerman is bij PSV hét mannetje. Laat het eerst nog maar een jaar in de Champions League zien met PSV."

