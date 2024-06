Feyenoord sleept FC Utrecht voor arbitragecommissie voor jeugdtransfers, steun van Ajax en PSV

Feyenoord en FC Utrecht stonden dinsdagavond tegenover elkaar voor de arbitragecommissie. Volgens Voetbal International is er onenigheid over de invulling van het herenakkoord dat de clubs in 2018 sloten over het binnenhalen van elkaars talenten. Feyenoord had zich versterkt met drie jeugdspelers van FC Utrecht, waar de Domstedelingen vorige zomer een extra rekening voor stuurde.

Naar aanleiding van de extra rekening die Feyenoord ontving, spanden de Rotterdammers een arbitragezaak aan tegen FC Utrecht. De Rotterdammers hadden twee veertienjarige spelers en een negenjarige speler weggeplukt bij de Utrechters. Daarvoor betaalden ze een bedrag van 244 duizend euro, in lijn met de poolvergoeding van de KNVB. Daarin staat dat clubs een bedrag van 35 duizend euro moeten betalen per opleidingsjaar vanaf elf jaar bij opleidingen van de hoogste categorie: Feyenoord, Ajax, PSV, FC Utrecht, AZ en Vitesse.

In 2018 sloten de zes clubs een herenakkoord, waarin werd besloten dat er 35 duizend euro per opleidingsjaar moet worden betaald voor elkaars spelers. In dit akkoord is geen leeftijdsgrens opgenomen. Volgens FC Utrecht staan de premies die zijn opgenomen in het herenakkoord los van het poolregelement van de KNVB, dus stuurden de Domstedelingen nog een rekening van 520 duizend euro naar De Kuip. Feyenoord is van mening dat het herenakkoord vooruitliep op de nieuwe opleidingsvergoeding van de KNVB en dat deze niet allebei betaald dienen te worden. De Rotterdammers weigeren dan ook de rekening van ruim een half miljoen euro te betalen, wat voor problemen kan zorgen bij de UEFA. Het is voor clubs namelijk niet toegestaan om betalingsachterstanden te hebben bij andere clubs. Feyenoord is van mening dat het herenakkoord niet bindend is en stapte daarom naar de arbitragecommissie.

In de zaak krijgt Feyenoord bijval van Ajax en PSV. Ook de Amsterdammers en Eindhovenaren zouden vergelijkbare rekeningen hebben ontvangen van FC Utrecht en zouden ook hebben aangegeven deze niet te gaan betalen. FC Utrecht kreeg aan de andere kant steun van AZ. “De financiële vergoeding gold als aanvulling en stond los van het poolreglement”, schrijft voormalig AZ-jurist Wouter van Zetten. Hij was betrokken bij het opstellen van het akkoord.

Volgens Feyenoord moet FC Utrecht zich coulanter opstellen. “Intern kunnen we het verlies van talenten niet altijd opvangen, dus scouten we elders. FC Utrecht doet dat ook. Bijvoorbeeld door talenten te halen bij FC Dordrecht, Telstar en Vitesse. Het is eten en gegeten worden. FC Utrecht wil wel eten, maar niet gegeten worden.” Hetzelfde geldt volgens de Rotterdammers voor AZ, waardoor de arbitragecommissie volgens hen niet te zwaar moet tillen aan de steun van de Alkmaarders. “Ook AZ wil wel eten, maar niet gegeten worden. Het is eigenbelang. Er wordt nu heel veel opgehangen aan een verklaring van AZ die te elfder ure is ingediend, maar AZ en FC Utrecht staan alleen. De andere clubs vinden ook dat het herenakkoord niet bindend is.”

Na de felle avond in Zeist gaat de arbitragecommissie zich buigen over het geschil. Naar verwachting zal er binnen zes weken een beslissing volgen of het herenakkoord bindend is of niet.

