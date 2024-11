‘Slecht nieuws’ en ‘stevige domper’: buitenlandse media vrezen na FC Twente - Ajax

Het uitvallen van Ajax-aanvaller in de uitwedstrijd tegen FC Twente is in België niet onopgemerkt gebleven. De vleugelspeler greep in de slotfase van de eerste helft naar zijn hamstring en verliet noodgedwongen nog vóór het rustsignaal het veld. De media in zijn thuisland zijn het hele seizoen al te spreken over de prestaties van Godts in Amsterdam, maar vrezen nu dat hij er lange tijd uit zal zijn. Het Nieuwsblad en Sporza noemen de blessure van Godts respectievelijk ‘slecht nieuws’ en een ‘stevige domper’.

Godts maakte begin 2023 de overstap van KRC Genk naar Ajax en had niet veel tijd nodig om een plekje in de hoofdmacht te bemachtigen. De aanvaller liet zich in de slotfase van het seizoen 2022/23 al regelmatig zien in het eerste elftal van Ajax. Het afgelopen seizoen had in het teken moeten staan van zijn doorbraak, maar wegens een bovenbeenblessure bleef die uit. Eenmaal hersteld van zijn blessure deed toenmalig trainer John van ’t Schip veelvuldig een beroep op de Belg, maar die slaagde er nog niet meteen in om zijn stempel te drukken.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen is alles anders. Na het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs is Godts onomstreden op de linksbuitenpositie. Hij betaalt het vertrouwen van Francesco Farioli vooralsnog meer dan terug. Zo was hij in twintig wedstrijden in alle competities al goed voor zes doelpunten en vijf assists. Godts had zondagmiddag op bezoek bij FC Twente opnieuw een basisplaats, maar moest zich in de slotfase van de eerste helft al laten vervangen. Dat is de media in zijn geboorteland dus niet onopgemerkt gebleven. “Ajax begon aardig aan de wedstrijd, maar moest door een defensieve blunder van jeugdproduct Youri Baas toch met een achterstand de rust in. Oud-Anderlecht-speler Michel Vlap nam het geschenk in dank aan. Vlak na zijn treffer greep Godts in een sprint naar de achterkant van zijn been”, zo zag Het Nieuwsblad.

Godts probeerde een hoge bal te controleren, maar in die poging schoot het in zijn hamstring. “De jonge Belg mankte van het veld en moet meer dan waarschijnlijk een kruis maken over de komende interlandperiode, die hij zou afwerken bij de Belgische beloftenploeg”, zo schrijft Het Nieuwsblad. Godts leek zich dankzij zijn sterke optredens bij Ajax misschien wel in de Belgische nationale ploeg te spelen, maar hij ontving in plaats daarvan een uitnodiging voor de Onder-21. De Ajacied mocht zich in september ook al melden bij de beloften, maar werd toen niet fit bevonden. Nu is het dus opnieuw fysiek ongemak dat hem dwarszit. “Een aderlating voor Godts zelf, maar ook voor de Belgische beloften”, zo stelt Sporza over het uitvallen van de aanvaller.

LEES OOK: Buitenlandse media lyrisch over Ajax-speler: ‘Hij deed menig PSV-verdediger bibberen’

Uitvallen Godts een ‘stevige aderlating’

De Belgische beloften slaagden er niet in zich rechtstreeks te plaatsen voor het jeugd-EK van volgend jaar en moeten via de play-offs alsnog een startbewijs zien te bemachtigen. Ze hadden de hulp van Godts goed kunnen gebruiken, maar hij zal zijn landgenoten dus niet kunnen helpen. “Vermoedelijk heeft onze landgenoot een hamstringblessure opgelopen. De ernst van de blessure moet nog onderzocht worden. Wel is nu duidelijk dat hij geen rol zal kunnen spelen in het cruciale tweeluik van de Belgische beloften tegen Tsjechië richting EK U21. Een stevige aderlating voor de jonge Duivels”, aldus Sporza.

LEES OOK: Wytse van der Goot vol bewondering over Ajax-uitblinker: ‘Dit ruikt naar Thierry Henry…’

Het Laatste Nieuws zag Godts zichzelf vorige week in de topper tegen PSV nog ‘kronen’ tot matchwinnaar. “Hij zette met een rake knal de 3-2 eindstand op het bord. Godts zat in de voorselectie van Domenico Tedesco (bondscoach van België, red.), maar hij werd uiteindelijk opgeroepen voor de befloten.” Maar zijn debuut voor de Onder-21 zal Godts dus moeten uitstellen. “Swerts zal tegen de Tsjechen geen beroep kunnen doen op Godts, want tegen Twente moest hij het veld verlaten met een hamstringblessure.” De Ajacied is mogelijk niet de enige Belg die de belangrijke wedstrijden van de befloten aan zich voorbij moet laten gaan. “Ook Cercle-verdediger Christiaan Ravych viel vandaag uit en lijkt eveneens verstek te moeten geven voor de wedstrijden tegen Tsjechië”, zo leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Brobbey zorgt in slotfase van FC Twente - Ajax voor grote ergernis bij Vincent Schildkamp

Commentator Vincent Schildkamp liet zich in de slotfase van FC Twente - Ajax (2-2) kritisch uit over Brian Brobbey.