Buitenlandse media lyrisch over Ajax-speler: ‘Hij deed menig PSV-verdediger bibberen’

maakt dit seizoen indruk bij Ajax en bezorgde zijn ploeg zaterdagavond met een doelpunt de overwinning op PSV (3-2). De Belg kwam weliswaar ‘slechts’ als invaller in actie, maar had niet veel tijd nodig om het spel naar zijn hand te zetten. Dat is ook in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven.

Godts maakte begin 2023 de overstap van KRC Genk naar Ajax. De vleugelaanvaller ontwikkelde zich stormachtig en maakte een paar maanden later al een aantal keer zijn opwachting in de hoofdmacht. Maar mede door blessureleed liet zijn definitieve doorbraak wat langer op zich wachten. Dit seizoen blijven blessures hem voorlopig bespaard en betaalt hij het vertrouwen dat zijn trainer Francesco Farioli sinds de start in hem heeft terug met uitstekende optredens. Godts was tot de thuiswedstrijd tegen PSV al goed voor vier doelpunten en vijf assists.

De Belg begon, drie dagen na zijn sterke wedstrijd tegen Feyenoord, in de topper tegen PSV op de bank. Farioli gaf de voorkeur aan Chuba Akpom, maar voelde zich genoodzaakt om Godts na een uur al binnen de lijnen te brengen. PSV was sterk uit de kleedkamer gekomen en nam dankzij een fraaie treffer van Ivan Perisic opnieuw de leiding. De invalbeurt van Godts hielp Ajax echter het heft terug in handen te nemen. Dat zag ook Het Nieuwsblad. “Godts was in zijn invalbeurt voortdurend betrokken bij zo goed als alle aanvallen van zijn ploeg en imponeerde met enkele knappe dribbels”, zo leest het.

Godts bekroonde zijn invalbeurt met de winnende, al werd die hem wel in de schoot geworpen. “Het was een enorm aantrekkelijk kijkstuk in de Johan Cruijff ArenA. PSV kwam dus tot tweemaal toe op voorsprong, maar het was Ajax dat aan het langste eind zou trekken. Door geklungel achterin bij de Eindhovenaren. Middenvelder Tillman speelde vlak bij het eigen zestienmetergebied de bal zomaar in de voeten van de net ingevallen Godts die het cadeautje dankbaar opende”, zo zag het Belgische dagblad zijn landgenoot scoren. De linksbuiten was daarna nog dicht bij de 4-2, maar na een knappe individuele actie zag hij zijn inzet gekeerd worden door doelman Walter Benítez. “Onze jonge landgenoot viel erg bedrijvig in en liet menig PSV-verdediger bibberen”, zo leest het dan ook.

Het Nieuwsblad is niet het enige Belgische medium wat aandacht besteedt aan de hoofdrol voor Godts. “Wat een moment voor Ajax-talent Mika Godts: de 19-jarige Belg beslist topper tegen PSV”, zo kopt Het Laatste Nieuws boven het wedstrijdverslag. “Bij ingang van het slotkwartier deed de ingevallen Godts de Johan Cruijff ArenA helemaal ontploffen met de 3-2. Geklungel in de PSV-defensie zorgde ervoor dat Godts plots de bal in zijn voeten geworpen kreeg. De invaller pakte het cadeautje direct uit en maakt koelbloedig de winning goal. De 19-jarige Belg leidde Ajax zo naar een felbegeerde overwinning tegen de leider in de Eredivisie”, leest het. Sporza zag Godts eveneens indruk maken. “Wat een week voor Ajax. Op woensdag smeerde het Feyenoord nog zijn eerste nederlaag onder Brian Priske aan (in de Eredivisie, red.). En nu heeft het ook een einde gemaakt aan het perfecte rapport van PSV.”

