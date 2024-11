Wytse van der Goot vol bewondering over Ajax-uitblinker: ‘Dit ruikt naar Thierry Henry…’

was donderdagavond een van de uitblinkers bij Ajax in de eerste helft tegen Maccabi Tel Aviv. Televisiepresentator Wytse van der Goot neemt in de rustanalyse bij Ziggo Sport de naam van voetballegende Thierry Henry in de mond wanneer het gaat over de buitenspeler van Ajax.

Ajax leidt halverwege met 3-0 tegen Maccabi Tel Aviv. Het derde doelpunt van de Amsterdammers kwam op naam van Godts, die de bal binnen het strafschopschopgebied afkapte naar zijn rechtervoet en uiteindelijk de verre hoek vond met de binnenkant van de voet.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ziggo Sport schakelt met eretribune Ajax: één Nederlander kijkt bedroefd na doelpunt Mika Godts

Van der Goot zoekt in de rust naar superlatieven om het doelpunt van Godts te duiden en trekt zelfs de vergelijking met Henry, oud-topspits van onder meer Arsenal en de nationale ploeg van Frankrijk. “Mika Godts begint een klein handelsmerkje te krijgen. Namelijk die balletjes zo wegleggen… Het ruikt bijna naar Thierry Henry. Gewoon binnenkant voet”, mijmert de presentator.

“Hij is gewoon handig, snel, doelgericht”, valt analist Ronald de Boer in. “En hij heeft gewoon heel veel vertrouwen op dit moment. Ik dacht eerst: hij gaat de bal opzij geven aan Brobbey. Maar dit geeft zijn vertrouwen op dit moment aan”, aldus de oud-voetballer.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om de 3-0 van Mika Godts te bekijken op X:

Daar is 𝗡𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥 𝟯

Mika Godts stuurt de bal bekeken richting de verre hoek en zet daarmee de Amsterdammers op een snelle 3-0 voorsprong 🚀#ZiggoSport #UEL #AJAMTA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Milan van Dongen stelt Jordan Henderson tamelijk bizarre vraag

De middenvelder van Ajax moet lachen in zijn interview na de wedstrijd tegen PSV.