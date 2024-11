Ziggo Sport schakelt met eretribune Ajax: één Nederlander kijkt bedroefd na doelpunt Mika Godts

Ajax is donderdagavond in de Europa League bezig aan een galavoorstelling tegen Maccabi Tel Aviv. Na de 3-0 van Mika Godts werd Jordi Cruijff beteuterd in beeld gebracht door Ziggo Sport.

Jordi Cruijff werd geboren in Amsterdam en speelde als voetballer in de jaren tachtig lang voor Ajax. De zoon van legende Johan Cruijff was daarna als trainer en technisch directeur ook werkzaam bij Maccabi Tel Aviv en heeft nog altijd warme gevoelens bij de Israëlische club.

Jordi Cruijff is donderdagavond te gast op de eretribune van Johan Cruijff ArenA en was na de 3-0 van Godts op slag van rust, zeker niet door het dolle heen. Sterker nog: Ziggo Sport bracht in beeld hoe de Nederlander bedenkelijk en beteuterd om zich heen keek na de goal van Godts.