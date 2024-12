Zorgelijke berichten over Vertonghen in Belgische media, vrees voor einde carrière

Het valt niet uit te sluiten dat zijn laatste wedstrijd als profvoetballer al heeft gespeeld. De voormalig verdediger van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur kwam dit seizoen pas twee keer in actie voor Anderlecht. Vertonghen kampt inmiddels al maanden met achillesproblemen en volgens Het Laatste Nieuws bestaat ‘de vrees dat zijn laatste wedstrijd al een tijdje achter hem ligt’.

Vertonghen keerde in de zomer van 2022 bij Anderlecht terug op de Belgische velden. Hij kwam tijdens zijn eerste seizoen bij de club uit Brussel tot 36 wedstrijden in alle competities en vorig seizoen verscheen hij eveneens 36 keer binnen de lijnen. Vertonghen was tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland verzekerd van een basisplaats bij de Rode Duivels, die door een eigen doelpunt van de routinier in de achtste finales tegen Frankrijk al vroegtijdig waren uitgespeeld op het eindtoernooi.

Artikel gaat verder onder video

Vertonghen kondigde na de uitschakeling van België op het EK zijn afscheid aan als international, maar dacht er nog niet aan om definitief een punt te zetten achter zijn loopbaan. Hij kwam in de eerste twee competitiewedstrijden van dit seizoen ‘gewoon’ nog in actie voor Anderlecht, maar staat inmiddels al maanden aan de kant met achillesproblemen. Zijn rentree lijkt vooralsnog niet in zicht. “Neemt ‘Super Jan’ het roer centraal achterin óóit nog in handen of blijft hij aan wal? De onzekerheid knaagt aan de recordinternational, maar Anderlecht blijft hopen op een terugkeer. Misschien wel tegen beter weten in”, zo schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

LEES OOK: Ajax ziet oude bekende schitteren op drie uur rijden van de ArenA: ‘Geniale speler met betoverende baltoets’

Volgens de krant is het voor Vertonghen ‘een verhaal van vallen en weer opstaan’. “De ene dag ondervindt hij geen reactie van de loopsessies en voelt Vertonghen zich klaar om de groepstrainingen te hervatten. Maar een dag later kan er toch weer een pijnscheut door de achillespees trekken en is het qua gevoel weer helemaal naar af”, zo leest het. Bij de achterban heerst dan ook onduidelijkheid over de situatie van Vertonghen. Die onzekerheid ‘weegt ook enorm op het gemoed van de recordinternational en is bepalend voor zijn humeur’. “Vertonghen is een piekeraar. In een onbewaakt moment durft hij openlijk zijn toekomst als voetballer in vraag te stellen. Dan slaat de twijfel toe en vraagt hij zich af of hij überhaupt nog zal terugkeren bij de recordkampioen.”

LEES OOK: Alderweireld deelt schokkend verhaal: 'Ik dacht: het is gedaan met mij, ga mijn kinderen nooit meer zien'

Krijgt Vertonghen zijn verdiende afscheid?

Anderlecht stelde na het afgelopen seizoen een ‘nieuw en prestatiegericht’ contract op voor Vertonghen, in de hoop de verdediger het afscheid te geven ‘waar een speler met zijn staat van dienst recht op heeft’. “Maar de geïrriteerde achillespezen houden Vertonghen al sinds de zomer aan de kant. Vanuit medisch oogpunt is er geen enkele reden om aan te nemen dat het niet meer in orde zou komen. Met die kanttekening dat een speler die niet, zoals Vertonghen, in de herfst van z’n carrière zou zitten met een gelijkaardige blessure al lang op de operatietafel had gelegen. Daar zou een revalidatie van drie maanden tegenover staan.” Een operatie is dan ook geen optie voor Vertonghen, omdat zijn loopbaan dan sowieso voorbij zou zijn.

“Nu is er niemand die met zekerheid kan zeggen wanneer Vertonghen de veters opnieuw zal strikken. Volgens de laatste berichten evolueert zijn blessure gunstig, maar de schrik voor een terugval is bij iedereen aanwezig”, zo leest het. Vertonghen traint voorlopig individueel met de bal, aan groepstrainingen is hij nog niet toe. Het roept dan ook de vraag op of Anderlecht de komende transferwindow op zoek moet naar een nieuwe verdediger. De Brusselaars presteren tot op heden in ieder geval prima, met een huidige derde plaats in de competitie en zelfs een derde plek in de competitiefase van de Europa League. “Hoe dan ook maakt Anderlecht zich op voor een toekomst zónder Vertonghen. In de hoop hem een gepast afscheid te geven op het veld, maar met in het achterhoofd de vrees dat zijn laatste wedstrijd al een tijdje achter hem ligt”, zo wordt besloten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Man van 47 goals in anderhalf jaar voor Ajax fantaseert over terugkeer in Nederland

Een tweevoudig Ajax-kampioen wordt gevraagd of hij een terugkeer in Nederland ziet zitten.