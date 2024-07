Jan Vertonghen neemt vier dagen na EK-uitschakeling België een ingrijpend besluit

De nederlaag van België tegen Frankrijk in de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland betekende niet alleen uitschakeling, maar ook het einde van als international. De oud-speler van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur maakt vier dagen na de keiharde klap voor de Rode Duivels bekend een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan. De linkspoot droeg uiteindelijk 157 keer het shirt van zijn land en is daarmee recordinternational.

De toekomst van Vertonghen houdt de gemoederen al even bezig. Hij keerde in het najaar van 2022 bij Anderlecht terug op de Belgische velden, waarmee zijn afscheidstournee leek te zijn begonnen. Vertonghen speelde in de afgelopen twee seizoenen voor Anderlecht, maar zijn contract liep een paar dagen geleden officieel af. De grote vraag is wat de linkspoot nu van plan is. Toch nog een jaar bij Anderlecht of een nieuwe uitdaging aangaan en zijn loopbaan daar afsluiten?

Duidelijk is in elk geval dat hij zijn laatste interland eerder deze week heeft gespeeld. Vertonghen behoorde ondanks zijn 37 jaar en aflopende contract bij Anderlecht ‘gewoon’ nog tot de EK-selectie van de Rode Duivels. Hij ontbrak in de eerste groepswedstrijd tegen Slowakije, maar verscheen tegen Roemenië wél binnen de lijnen en had ook tijdens de ontmoetingen met Oekraïne en Frankrijk een basisplaats. Vertonghen kon niet voorkomen dat België in de achtste finales zijn meerdere moest erkennen in Frankrijk. Sterker nog: het was de linkspoot die een inzet van Randal Kolo Muani dusdanig van richting veranderde dat doelman Koen Casteels werd geklopt.

Een pijnlijk einde dus van de interlandloopbaan van Vertonghen. De voorbije dagen was het al de vraag wat de voormalig verdediger van Ajax, Tottenham Hotspur en Benfica zou gaan doen. De kogel is nu dus door de kerk. Hij kondigt op Instagram zijn afscheid als international aan. “De eerste, de laatste. Bedankt voor alle herinneringen. Ik heb mijn droom geleefd!”, zo klinkt de tekst bij foto’s van zijn debuut én laatste interland voor de Rode Duivels. Vertonghen maakte op 2 juni 2007 voor het eerst zijn opwachting in het shirt van zijn land. Hij zou uiteindelijk tijdens zes eindtoernooien van de partij zijn. Vertonghen scoorde tien keer voor zijn land.