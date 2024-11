Alderweireld deelt schokkend verhaal: 'Ik dacht: het is gedaan met mij, ga mijn kinderen nooit meer zien'

maakte eind 2022 nog deel uit van de selectie van België voor het WK in Qatar, maar zette een paar maanden later een streep onder zijn loopbaan als international. Dat besluit had niets met zijn leeftijd te maken, maar met stress en paniekaanvallen. Alderweireld vertelt op de Belgische televisie hoe het begin 2023 in de auto even helemaal mis leek te gaan.

De oud-verdediger van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur keerde in de zomer van 2022 bij Antwerp FC terug op de Belgische velden. Hij vertrok een paar maanden later met de nationale ploeg naar Qatar voor het WK. Dat toernooi mondde echter uit in een grote teleurstelling. België was na de drie groepswedstrijden al uitgespeeld. Een paar maanden later dreigde een nieuwe teleurstelling, nadat Alderweireld met Antwerp FC de eerste halve finale tegen Union SG in de Croky Cup met 1-0 had verloren. “Na de verloren bekerwedstrijd was ik boos en gefrustreerd”, zo wordt hij door Sporza geciteerd in het programma Het Huis.

Alderweireld vertelt dat hij in de nacht na de nederlaag bij Union SG niet kon slapen, in de ochtend vroeg uit bed stapte en naar zijn club vertrok om een krachtsessie te doen. “Voor ik vertrok, nam ik nog een cafeïnepilletje, omdat ik geen koffie lust. Toen ik in de auto zat, begon mijn hart plots tegen duizend per uur te slaan. Ik dacht: ik krijg nog een hartaanval. Het is gedaan met mij, ik ga mijn kinderen nooit meer zien.” Alderweireld zette zijn auto langs de langs, liep een meubelwinkel binnen en vroeg de medewerkers daar of ze de ambulance konden bellen.

“Wanneer de ambulance aankomt, slaat Toby’s hart wat rustiger. Hij zweert cafeïne volledig af, maar een tijd later gebeurt het ’s nachts opnieuw”, zo schrijft Sporza. Alderweireld belt opnieuw de ambulance. “Wat bleek: van stress voelde ik mijn hart bonken. Daarvan kreeg ik een paniekaanval, waardoor mijn hart nog sneller ging slaan. Je maakt jezelf eigenlijk zot. En op een bepaald moment denk je dat je een hartaanval krijgt en doodgaat”, aldus de verdediger. Vanuit Antwerp FC en Alderweireld komt er op dat moment niets over naar buiten. “We hebben extreme testen gedaan, maar alles was oké. Toen ben ik met mensen gaan spreken en die zeiden dat door te veel stress was. Puur een paniekaanval, dus.”

Afscheid bij de nationale ploeg

Alderweireld vertelt dat hij er nu ‘soms’ nog last van heeft, maar het inmiddels ‘beter kan plaatsen’ omdat hij weet dat het ‘niks’ is. De verdediger brengt kort na het voorval wel bondscoach Domenico Tedesco op de hoogte van de situatie. De Italiaan is aangesteld als opvolger van Robert Martínez, die na het teleurstellend verlopen WK in Qatar vertrok bij de nationale ploeg. Tedesco kan echter geen beroep doen op Alderweireld. De centrale verdediger kondigt in maart van dat jaar zijn afscheid bij de nationale ploeg aan. De dubbele paniekaanval is naar eigen zeggen de reden daarvoor geweest. “Ik heb er een mooie tijd gehad met vijf grote toernooien en kon dat hoofdstuk afsluiten.”

Met Antwerp FC en gelukkig ook Alderweireld kwam het dat seizoen overigens meer dan goed. De ploeg van toenmalig trainer Mark van Bommel knokte zich in de return tegen Union SG uiteindelijk alsnog naar een plekje in de finale van de Croky Cup, waarin KV Mechelen met 0-2 werd verslagen. Antwerp FC kroonde zich bovendien tot landskampioen, uitgerekend dankzij een schitterende treffer van Alderweireld in de uitwedstrijd tegen KRC Genk.

