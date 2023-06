Waanzinnige ontknoping: Alderweireld knalt Antwerp in blessuretijd naar eerste titel sinds 1957

Op een krankzinnige slotdag heeft Antwerp FC de landstitel van België veroverd. De ploeg van trainer Mark van Bommel stevende af op een nederlaag tegen KRC Genk, maar diep in de blessuretijd zorgde Toby Alderweireld voor de beslissende 2-2 met een prachtig schot. Daardoor pakte Antwerp de eerste landstitel sinds 1957. Als dat doelpunt niet was gevallenm, zou Genk kampioen zijn geworden.

Het was een scenario dat we in 2007 meemaakten in Nederland: drie clubs die landskampioen konden worden op de laatste speeldag. Toen had AZ het in eigen hand; in België was het Antwerp dat de titel voor het grijpen had. Net als voor AZ leek het ook voor Antwerp volledig mis te gaan.

De vrijstaande Tolu Arokodare maakte de 1-0 voor Genk na een vlotte aanval, Gyrano Kerk zorgde na de pauze voor de 1-1 en Genk-aanvoerder Bryan Heynen zorgde voor de 2-1. In de vierde minuut van de blessuretijd belandde een tegendraadse poeier van Alderweireld echter in de linkerbovenhoek: 2-2. Genk zocht uiteraard nog naar de 3-2 die de ploeg kampioen zou maken, maar die kwam er niet.

Het werd zodoende een waanzinnige seizoensontknoping voor Antwerp, dat behalve met Kerk ook aantrad met Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp. Janssen liet gedurende de wedstrijd twee goede kansen liggen om te scoren. Tot zijn grote genoegen bleken die missers dus niet fataal. Vorige week speelde Antwerp nog gelijk tegen Union en liet het na om kampioen te worden. Nu mogen Van Bommel en directeur Marc Overmars toch juichen.

Het leek enige tijd ook Union Sint-Gillis te worden dat na zeer lange tijd kampioen zou worden – de laatste titel dateert van 1935 – maar ook die club moet nog wachten. Union gaf in de 89ste minuut van de wedstrijd tegen Club Brugge immers een 1-0 voorsprong weg. Een voorzet van Noa Lang werd doorgekopt door Jack Hendry en daarna zorgde invaller Shon Homma voor een muisstil Stade Joseph Marien. Lang zorgde in de blessuretijd nog voor de 1-2 en Cisse Sandra zelfs voor de 1-3.