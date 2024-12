PSV neemt afscheid na duel met Feyenoord: 'Zijn laatste wedstrijd voor PSV'

is zondag voor het laatst betrokken bij een wedstrijd van PSV. De linksbuiten staat voor een overstap naar San Diego FC in de Verenigde Staten en gaat afscheid nemen van PSV na de topper tegen Feyenoord.

“PSV - Feyenoord. De laatste keer Hirving Lozano voor PSV. Na het duel nemen we afscheid van onze Chucky ❤️🤍”, schrijft de koploper van de Eredivisie in een bericht op sociale media. Het valt nog te bezien of de Mexicaanse aanvaller speeltijd krijgt tegen Feyenoord; hij wordt niet aan de aftrap verwacht. Het duel begint om 14.30 uur in het Philips Stadion.

Verdeeld over twee periodes heeft Lozano in totaal 123 wedstrijden voor PSV gespeeld, waarin hij 51 keer scoorde en 28 assists gaf. Tweemaal werd hij kampioen. Als PSV dit seizoen opnieuw de landstitel verovert, komt ook die prijs nog op zijn palmares.

Lozano wil terugkomen voor kampioensfeest

In dat geval mogen de fans van PSV zich verheugen op de aanwezigheid van Lozano bij het kampioensfeest. “Dit PSV heeft een selectie die kampioen kan worden. En als dat gebeurt, kom ik terug naar Nederland om het feest mee te vieren. Ik kijk ernaar uit om weer op de platte kar te staan”, zei hij deze week tegen NU.nl.

De Mexicaanse aanvaller zei ‘bewust’ nog niet te hebben nagedacht over zijn afscheid. “Het zorgt voor gemengde gevoelens. Ik hou van de club, van de mensen en van de stad Eindhoven. Deze club blijft me voor altijd bij en Eindhoven blijft voor altijd mijn tweede thuis."

Lozano worstelde een groot deel van de eerste seizoenshelft met een spierblessure, maar is inmiddels weer fit. Na zes opeenvolgende invalbeurten in de Eredivisie kreeg hij dinsdag een basisplek in de bekerwedstrijd tegen HFC (8-0), waarin hij eenmaal scoorde.

