Vermoedelijke opstelling PSV: twijfelgeval heeft ‘gewoon’ een basisplaats tegen Feyenoord

Hoewel Peter Bosz vrijdag op zijn persconferentie nog liet weten dat een twijfelgeval is voor de kraker tegen Feyenoord van zondagmiddag, verwacht het Algemeen Dagblad de aanvaller ‘gewoon’ aan de aftrap. Jerdy Schouten begint naar alle waarschijnlijkheid eveneens in de basis. De middenvelder vierde afgelopen dinsdag zijn rentree in de basiself van PSV.

Schouten stond vanaf medio oktober tot begin december met een blessure aan de kant. Hij maakte in de thuiswedstrijd tegen FC Twente begin deze maand zijn rentree in de wedstrijdselectie, maar bleef die avond op de bank. Een paar dagen later kwam hij in de Champions League-wedstrijd tegen Stade Brest opnieuw niet in actie. Schouten kwam op bezoek bij sc Heerenveen wel als invaller binnen de lijnen en had in de thuiswedstrijd in de KNVB-beker tegen de amateurs van Koninklijke HFC dan eindelijk een basisplaats.

Bosz greep de ontmoeting met de tweede divisionist aan om een aantal andere namen de kans te geven en enkele sterkhouders rust te gunnen in de aanloop naar de topper tegen Feyenoord. Zo kwamen Walter Benítez, Ryan Flamingo en Olivier Boscagli allemaal niet in actie. Het Algemeen Dagblad verwacht dat zij zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord ‘gewoon’ weer aan de aftrap zullen verschijnen. De achterhoede wordt naar verwachting gecompleteerd door Richard Ledezma en Mauro Júnior.

Smaakmaker Saibari op de bank

Op het middenveld heeft Schouten vermoedelijk dus weer een basisplaats. Dat geldt ook voor Malik Tillman en Joey Veerman. Dat zou betekenen dat Ismael Saibari, in de eerste seizoenshelft toch een van de grote uitblinkers bij PSV, genoegen zou moeten nemen met een reserverol. Voorin wordt Bakayoko ‘gewoon’ aan de aftrap verwacht. De Belg kwam in de laatste twee wedstrijden van PSV niet in actie, dus het valt nog te bezien of hij fit genoeg is om te kunnen starten tegen Feyenoord. Luuk de Jong zal in ieder geval in de spits staan. Hij wordt op links geflankeerd door Noa Lang.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Veerman, Schouten, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Kan PSV zich revancheren?

PSV heeft in de topper tegen Feyenoord het een en ander recht te zetten. De Eindhovenaren plaatsten zich eerder deze week weliswaar moeiteloos voor de achtste finales van de KNVB-beker - waarin ze gaan aantreden tegen Excelsior - maar daarmee is de zure nasmaak van de nederlagen tegen Stade Brest en sc Heerenveen natuurlijk nog niet volledig weggespoeld. Dat zal moeten gebeuren tegen de Rotterdammers. De ontmoeting tussen de huidige nummers één en vier van de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur.

PSV wint van Feyenoord Laden... 60.7% Ja, dat denk ik wel 39.3% Nee, dat verwacht ik niet 280 stemmen

