PSV toont 'zeer serieuze' interesse in 19-jarige international uit Bosnië

PSV heeft volgens het Eindhovens Dagblad 'zeer serieuze' interesse getoond in . De negentienjarige vleugelaanvaller speelt bij de Amerikaanse MLS-club New England Revolution. In de Verenigde Staten wordt gemeld dat een deal ophanden is en dat de Eindhovenaren ongeveer vijf miljoen euro betalen.

Bajraktarevic, international van Bosnië-Herzegovina, maakte al op jonge leeftijd de overstap naar de MLS. Afgelopen seizoen speelde Bosniër 29 wedstrijden voor New England Revolution, waarin hij goed was voor drie treffers en één assist. Of PSV daadwerkelijk heeft geboden op de zesvoudig Bosnisch international, wil de club niet bevestigen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV slaat grote slag en verlengt contract van 'kind van de club'

Het Eindhovens Dagblad bevestigt wel dat PSV 'absoluut' interesse heeft in de aanvaller. De ploeg van trainer Peter Bosz is naarstig op zoek naar een buitenspeler, aangezien Hirving Lozano in de winterstop verkast naar San Diego FC. Couhaib Driouech is inmiddels ook weer op de weg terug van een blessure, maar desalniettemin zou een extra buitenspeler geen overbodige luxe zijn voor de Eindhovenaren.

LEES OOK: Koert Westerman: 'PSV'ers belden huilend met hun moeder, ik moest weg'

Bajraktarevic veelzijdige speler

Bajraktarevic staat te boek als een veelzijdige speler, die zowel op links als rechts uit de voeten kan. Bij New England Revolution heeft de Bosniër, die onlangs in de Nations tweemaal in actie kwam tegen het Nederlands elftal, nog een contract tot het einde van 2025. Wel heeft de MLS-club een optie voor nog een jaar. Naar verluidt zal directeur voetbalzaken Earnest Stewart zo'n vijf miljoen euro moeten overmaken om Bajraktarevic los te weken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV boert goed in Champions League: nog altijd zicht op extra miljoenen

Als PSV de tussenronde van het miljardenbal bereikt, dan staat een leuk financieel extraatje te wachten.