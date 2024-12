PSV slaat grote slag en verlengt contract van 'kind van de club'

PSV heeft het contract van verlengd tot de zomer van 2027. Dat meldt de club via de officiële kanalen. De 25-jarige centrale verdediger, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, had in Eindhoven een aflopend contract. Vrijdag zette Obispo zijn krabbel onder de nieuwe verbintenis.

Obispo debuteerde op 17 maart 2018 in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Sindsdien speelde de 1.85 meter lange centrale verdediger 86 wedstrijden in het eerste van PSV. De afgelopen jaren heeft Obispo zich ontwikkeld tot een vertrouwd gezicht in de selectie van de regerend landskampioen. "Al heb ik de afgelopen tijd – mede door blessures - niet zoveel gespeeld als ik voor ogen had", aldus de verdediger op de clubwebsite.

De 25-jarige linkspoot is blij met de contractverlenging. "Uit dit nieuwe contract bij PSV spreekt een grote waardering en ik ben erg gemotiveerd om het vertrouwen van de club terug te betalen door de best mogelijke prestaties neer te zetten op het veld. Er staat weer een periode met veel belangrijke wedstrijden voor de deur en ik hoop daarin van waarde te kunnen zijn.”

Stewart blij met contractverlenging Obispo

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart vindt dat PSV een belangrijke slag heeft geslagen met het verlengen van Obispo. "Met zijn uitstekende passing past Armando goed bij de wijze waarop PSV graag wil spelen”, aldus de PSV-directeur. “Armando is bovendien een kind van de club. We zijn trots op het traject dat hij van jongs af aan heeft afgelegd en zien hem ook als iemand die jonge spelers kan helpen. We hebben veel vertrouwen in Armando’s toekomst."

