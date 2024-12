PSV-fans reageren ziedend op Noa Lang na heel apart bericht

Een gedeelte van de supporters van PSV heeft woensdagavond geïrriteerd gereageerd op een bericht van . De aanvaller van de Eindhovenaren plaatste woensdag een opvallende reactie onder een bericht van een PSV-supporter op Instagram. Deze actie valt niet bij iedereen goed.

Lang plaatste een bericht op Instagram, nadat hij van ESPN-verslaggever Hans Kraay junior een gouden plaat ontving voor zijn nummer Damage. Onder dat bericht op sociale media zijn er verschillende reacties te lezen, waaronder van een supporter die Lang iets wil meegeven voor de komende wedstrijden van PSV.

Artikel gaat verder onder video

"Noa goeie artiest goeie voetballer, belangrijk voor jou is dat jij mag gaan stoppen met de arrogante houding naar onze supporters", schreef een supporter van PSV woensdag op Instagram in de richting van Lang: "Je speelt bij onze club waar geen ruimte is voor arrogant gedrag. Wij reizen overal heen voor O.A jou, ongeacht welke tijd welke datum of welk land! wij zijn er altijd om jou en ons team te supporten. Wees dankbaarder en bedank onze supporters iedere uitwedstrijd op een normale manier. Succes zondag", besloot hij.

Lang heeft het bericht onder zijn foto op Instagram gelezen en heeft daarnaast besloten om te reageren. De aanvaller van PSV reageert met één emoji op de supporter van de Eindhovenaren. De emoji die Lang in dit geval gebruikt, wordt vaak gebruikt wordt om te geven dat iemand liegt. Dat Lang op dergelijke wijze reageert op een supporter, zorgt voor irritatie op internet.

Woede op sociale media

Op sociale media zijn er namelijk de nodige PSV-supporters klaar met Lang: "Noa Lang m'n club uit. Uitvak twee keer niet bedanken en dan supporter voor lul proberen te zetten. Ga weg, joh", schrijft een boze fan. "Mag toch hopen dat dit een les voor PSV is om dit soort spelers nooit meer aan te trekken. Hij heeft geen binding met de club", schrijft een ander op X.

Relativering

"Als voetballer is hij goed, maar als persoon ondermaats. Daarmee druk ik mij nog zachtjes uit", oordeelt een ander. Naast negatieve reacties zijn er ook supporters dat er niet te veel waarde gehecht moet worden aan een dergelijke actie: "Beoordeel iemand op zijn voetbal in plaats van dat hij een keer niet naar het uitvak loopt", schrijft een andere supporter van de koploper van Nederland.