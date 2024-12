PSV boert goed in Champions League: nog altijd zicht op extra miljoenen

PSV verloor afgelopen dinsdag dan wel van Stade Brest, maar heeft nog altijd zicht op het bereiken van de tussenronde van de Champions League. Als de Eindhovenaren de tussenronde van het miljardenbal bereiken, dan staat een leuk financieel extraatje te wachten. De ploeg van trainer Peter Bosz verdiende deze editie al 41,2 miljoen euro.

De nieuwe opzet van de Champions League heeft ervoor gezorgd dat de UEFA het prijzengeld heeft verhoogd naar bijna 2,5 miljard euro. Ter vergelijking: in de Europa League wordt dit seizoen 565 miljoen euro verdeeld, terwijl de 32 clubs in de Conference League 285 miljoen als prijzengeld hebben. Naast een verhoging van het prijzengeld is er ook een andere verdeling van het prijzengeld. Zo is er geen groepsfase waarin de clubs zes wedstrijden in actie komen, maar een grote ranglijst met 36 clubs die allemaal acht wedstrijden spelen. Meer wedstrijden betekent natuurlijk automatisch meer geld.

Hoe zijn de Champions League-inkomsten opgebouwd?

De inkomsten van de Champions League zijn opgebouwd uit verschillende elementen. Het startbedrag van het miljardenbal bedraagt 18,62 miljoen euro. Daarnaast is er voor PSV zo’n zeventien miljoen euro afkomstig uit de zogenaamde Value Pillar. Dit bedrag is nog een schatting, aangezien de UEFA dit nog niet bekend heeft gemaakt.

Een overwinning in de competitiefase van de Champions League levert clubs 2,1 miljoen euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor 700.000 euro. PSV boekte deze Champions League-jaargang twee zeges (Girona-thuis en Shakhtar-thuis) en speelde tweemaal gelijk (Sporting Portugal-thuis en PSG-uit). Tegen Juventus en Stade Brest werd verloren. De twee overwinningen en de twee gelijke spelen waren goed voor 5,6 miljoen euro aan wedstrijdpremies.

PSV heeft meer Champions League-geld in het vizier

In het restant van de Champions League staat er voor PSV nog meer geld op het spel. Zo speelt de ploeg van Peter Bosz in de laatste speelronde in eigen huis tegen Liverpool. Het overleven van de competitiefase van de Champions League staat ook garant voor een leuke bonus. De beste acht clubs op de ranglijst krijgen twee miljoen euro als bonus, terwijl de nummers negen tot en met zestien een miljoen euro extra ontvangen. Kwalificatie voor de play-offs, voor de nummers 9 tot en met 24, betekent ook één miljoen euro aan extra inkomsten.

Daar houdt de zilvervloot voor PSV niet op. Met goede prestaties in de laatste twee wedstrijden van de competitiefase van het miljardenbal kan de koploper van de Eredivisie voor een mooie eindklassering zorgen op de ranglijst. Hiervoor ligt weer een mooie rangschikking-bonus in het verschiet. Hierbij maakt de UEFA gebruik van zogenoemde aandelen, die trapsgewijs worden verdeeld: de hekkensluiter krijgt één aandeel, terwijl de winnaar van de competitiefase 36 aandelen krijgt. De waarde van één aandeel bedraagt 275.000 euro. PSV staat momenteel op een 23ste plaats, een plek die aan het einde van de rit goed is voor 3,85 miljoen euro (veertien aandelen van 275.000 euro).

Voetbal International stelt hierbij dat het wel om een minimumbedrag gaat, aangezien de initiële waarde van een aandeel nog gaat stijgen. De UEFA keert bij een gelijkspel namelijk niet het volledige bedrag uit dat gereserveerd staat voor de desbetreffende wedstrijd. Het overgebleven geldbedrag komt dus ten goede aan de waarde van het aandeel.

PSV heeft na zes speelronden acht verzameld, waarmee de Eindhovenaren nog altijd zicht hebben om de tussenronde van de Champions League te bereiken. In dat geval ontvangt de landskampioen in ieder geval één miljoen euro. Mocht PSV de tussenronde overleven, dan zal de penningmeester van de club zich in de handen wrijven. PSV kan in dat geval een bedrag van elf miljoen euro bijschrijven.

